Visa организовала Cashless Challenge с призовым фондом $500 тыс

В компании уверены, что бизнес может сэкономить, отказавшись от расчетов наличными

Американская платежная система пытается заинтересовать малый и средний бизнес в безналичных платежах. Ради этого Visa инициировала образовательную программу, цель которой — обучить американских торговцев безналичным расчетам с покупателями.

Параллельно с образовательной программой Visa запускает акцию Visa Cashless Challenge. Программа поощряет владельцев кафе, ресторанов и магазинов рассказать о своем опыте внедрения безналичных платежей. И том, как уход от наличных платежей повлиял на их бизнес с точки зрения менеджмента, а также опыта потребителей и сотрудников. Среди всех участников проекта платежная сисема отметит 50 лучших бизнесов денежным призом в размере 500 тыс долларов.

Мероприятия образовательной программы будут проходить в рамках автогонки Formula E в Бруклине, а также в различных ресторанах Нью-Йорка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Visa анонсировала FinTech-соревнование с призом $100 тыс. Инициатива направлена на поиск свежих идей в финансах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Все будет digital: названы страны-лидеры по уровню развития цифровой экономики