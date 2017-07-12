close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Visa организовала Cashless Challenge с призовым фондом $500 тыс

12.07.2017 18:02

В компании уверены, что бизнес может сэкономить, отказавшись от расчетов наличными

Прием платежей с мобильных телефонов Фото: ttagsystems.com

Американская платежная система пытается заинтересовать малый и средний бизнес в безналичных платежах. Ради этого Visa инициировала образовательную программу, цель которой — обучить американских торговцев безналичным расчетам с покупателями.

Параллельно с образовательной программой Visa запускает акцию Visa Cashless Challenge. Программа поощряет владельцев кафе, ресторанов и магазинов рассказать о своем опыте внедрения безналичных платежей. И том, как уход от наличных платежей повлиял на их бизнес с точки зрения менеджмента, а также опыта потребителей и сотрудников. Среди всех участников проекта платежная сисема отметит 50 лучших бизнесов денежным призом в размере 500 тыс долларов.

Мероприятия образовательной программы будут проходить в рамках автогонки Formula E в Бруклине, а также в различных ресторанах Нью-Йорка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Visa анонсировала FinTech-соревнование с призом $100 тыс. Инициатива направлена на поиск свежих идей в финансах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТВсе будет digital: названы страны-лидеры по уровню развития цифровой экономики

Рубрики: Безналичное обществоНовостиСША

Материалы по теме