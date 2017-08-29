Visa подталкивает банки одной из стран к внедрению биометрической аутентификации

Платежный гигант Visa предлагает банкам Австралии новые стандарты безопасности

Visa объявила о намерении подтолкнуть австралийские банки к созданию инфраструктуры, позволяющей осуществлять биометрическую аутентификацию транзакций.

Новый план компании Visa предусматривает четырехлетний процесс принятия австралийскими банками новых стандартов для транзакций в электронной коммерции. Эти стандарты призваны упростить процесс покупки и снизить вероятность мошенничества.

Дорожная карта призывает банки принять новые протоколы аутентификации 3D Secure. Они заменят прошлую версию, которой уже 15 лет. В новом протоколе используется токенизация — в e-commerce транзакциях 16-значный номер карты заменяется токеном, который не принесет никакой выгоды киберпреступникам, даже если им удастся его украсть.

В компании Visa ожидают, что в ближайшем будущем все транзакции будут подтверждаться биометрически, а процесс аутентификации будет «полностью встроен» в транзакцию, устраняя необходимость для ритейлеров и клиентов проводить между собой какие-либо операции.

Более того, карточный провайдер предвидел разные сценарии для США, Канады и рынков Азии. Они были адаптированы к банковской среде этих стран после консультаций с основными заинтересованными сторонами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa разрабатывает сервис для работы с цифровыми активами. Один из крупнейших эмитентов кредитных карт рассматривает блокчейн в качестве средства упрощения переводов криптографических активов.

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По материалам thepaypers.com