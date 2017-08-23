Visa разрабатывает сервис для работы с цифровыми активами

Visa, один из крупнейших эмитентов кредитных карт, рассматривает блокчейн в качестве средства упрощения переводов криптографических активов

Патентная заявка платежного гиганта Visa под названием «Методы и система для использования цифровых подписей при создании доверенных сервисов для работы с цифровыми активами» была опубликована на прошлой неделе.

В самой заявке не указываются подробности о предлагаемом решении. Сообщается, что оно будет работать с приватными и публичными блокчейнами и относится к системам, использующимся для перевода цифровых активов. В заявке говорится:

Собирается ли Visa запускать сервис для работы с цифровыми активами, основанный на вышеописанной технологии, пока неясно.

Платежный гигант уже занимается разработкой платежный блокчейн-сервисов. Сейчас он работает со стартапом Chain над созданием B2B-платформы, которая будет запущена до конца текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Сингапуре продвигают виртуальные карты Visa. Международная технологическая группа Wirecard поддержит недавний запуск первых виртуальных карт Visa в Сингапуре.

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По материалам coindesk.com