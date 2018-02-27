Visa, Wirecard и Allianz запустят новое платежное приложение

Инновационное платежное решение получило название Allianz Prime
Компании Allianz Partners, Visa и Wirecard объявили о запуске нового решения для мобильных платежей — Allianz Prime. Приложение позволит клиентам совершать быстрые, безопасные и простые платежи с помощью своего мобильного устройства онлайн и в магазинах.
Безопасность платежей в приложении обеспечивается технологией токенизации от Visa — конфиденциальные данные платежной карты заменяются уникальным цифровым идентификатором (токеном), который может использоваться для обработки платежей без раскрытия фактических платежных данных.
Пользователям также предложат заманчивую программу лояльности и умный трекер расходов для упрощения контроля за личными средствами.
Allianz Prime задумывался как глобальная платформа, которую можно легко вывести на местные рынки. Сегодня тестирование приложения началось в Италии. Пользователи сервиса смогут совершать безопасные мобильные транзакции на любых бесконтактных терминалах по всему миру. Процессинг транзакций и интеграцию программы лояльности обеспечит Wirecard.
Процесс регистрации прост: через Wirecard виртуальный счет Visa для пользователя открывается сразу после установки приложения. Пополнить его можно с любого существующего банковского счета или через кредитную карту. Для бесконтактных платежей пользователю нужно в один клик добавить карту Visa в свой мобильный кошелек.
Преимущества Allianz Prime:
- Клиенты могут совершать мобильные платежи на любых бесконтактных терминалах по всему миру;
- За каждую покупку предусмотрены бонусные баллы и награды;
- Пользователи могут отслеживать и контролировать свои расходы с помощью специального смарт-инструмента;
- Allianz Digital Payments Protection обеспечивает защиту от мошенничества, страхует клиентов на случай дефектных или поврежденных онлайн-покупок и предоставляет финансовую компенсацию ущерба.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что карту monobank можно добавить в Google Pay. После периода тестирования функционал станет доступен всем клиентам мобильного банка.
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По материалам finextra.com