Visa, Wirecard и Allianz запустят новое платежное приложение

Инновационное платежное решение получило название Allianz Prime

Компании Allianz Partners, Visa и Wirecard объявили о запуске нового решения для мобильных платежей — Allianz Prime. Приложение позволит клиентам совершать быстрые, безопасные и простые платежи с помощью своего мобильного устройства онлайн и в магазинах.

Безопасность платежей в приложении обеспечивается технологией токенизации от Visa — конфиденциальные данные платежной карты заменяются уникальным цифровым идентификатором (токеном), который может использоваться для обработки платежей без раскрытия фактических платежных данных.

Пользователям также предложат заманчивую программу лояльности и умный трекер расходов для упрощения контроля за личными средствами.

Allianz Prime задумывался как глобальная платформа, которую можно легко вывести на местные рынки. Сегодня тестирование приложения началось в Италии. Пользователи сервиса смогут совершать безопасные мобильные транзакции на любых бесконтактных терминалах по всему миру. Процессинг транзакций и интеграцию программы лояльности обеспечит Wirecard.

Процесс регистрации прост: через Wirecard виртуальный счет Visa для пользователя открывается сразу после установки приложения. Пополнить его можно с любого существующего банковского счета или через кредитную карту. Для бесконтактных платежей пользователю нужно в один клик добавить карту Visa в свой мобильный кошелек.

Преимущества Allianz Prime:

Клиенты могут совершать мобильные платежи на любых бесконтактных терминалах по всему миру;

За каждую покупку предусмотрены бонусные баллы и награды;

Пользователи могут отслеживать и контролировать свои расходы с помощью специального смарт-инструмента;

Allianz Digital Payments Protection обеспечивает защиту от мошенничества, страхует клиентов на случай дефектных или поврежденных онлайн-покупок и предоставляет финансовую компенсацию ущерба.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что карту monobank можно добавить в Google Pay. После периода тестирования функционал станет доступен всем клиентам мобильного банка.

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По материалам finextra.com