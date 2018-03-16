Во Франции блокируют криптовалютные сайты

Криптовалютные сайты попали под контроль местного регулятора

Вечером 15 марта французская Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) заблокировала 15 сайтов, связанных с криптовалютами и инвестициями в них. Согласно новому закону, компании попали под надзор AMF, поэтому обязаны в ней зарегистрироваться.

Комиссия по надзору за финансовым рынком



Организация приостановила работу сайтов компаний, которые продолжали предлагать свои услуги без регистрации у регулятора. Также в черный список попали компании, предлагающие покупку драгоценных металлов, бриллиантов и вина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что майнинг криптовалют в Украине может стать законным. Первый шаг для этого уже сделан.

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По материалам rbc.ru