Возможная сделка с Visa повысила курс одной из криптовалют почти на 700%

Создатели криптовалюты еще в мае анонсировали сделку, которая до сих пор не состоялась

Курс криптовалюты Monaco вырос на 695% с 17 мая, когда ее разработчики заявили о сделке с Visa в своем Twitter . Тем не менее, сделка все еще не состоялась.

Создатели цифрового актива пообещали своим инвесторам, что в рамках сделки с Visa будут выпущены платежные карты Wirecard, к которым в том числе будет привязана криптовалюта.

Спустя несколько дней Monaco выпустила пресс-релиз, в котором рассказывала о преимуществах своей карты Visa. Сделку с платежной системой основатель Monaco Technology Крис Марсалек тогда называл «революцией». Она, по его словам, также предполагала разработку «первой в мире программы Cryptocurrency сash back», которая, в частности, должна была дать возможность пользователям «тратить, отправлять и обменивать деньги по лучшим межбанковским обменным курсам, экономя по 30-40 евро на сумму, эквивалентную потраченным 500 евро».

С тех пор заявлений о заключении сделки ни представители платежной системы, ни создатели криптовалюты не делали.

При этом в Visa уточнили, что возможность заключения подобного соглашения с Monaco все еще рассматривается. Monaco в настоящий момент зарегистрирована в качестве швейцарской компании. Она работает с лицензированным эмитентом карт Visa — Wirecard AG, которая, в свою очередь, изучает благонадежность Monaco, рассказала представитель компании Леа Кадеменос.

Как решение Monaco объявить о несуществующих отношениях с Visa может сказаться на результатах проводимой Wirecard проверки, она не уточнила.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что несколько биткоин-бирж уже получили лицензии на ведение деятельности в Японии. Японское правительство настроено поощрять развитие крипторынка в стране, а не предотвращать его рост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криптовалюты не являются угрозой для центробанков — МВФ

По материалам banki.ru