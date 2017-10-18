Впервые в Европе: Такси Uklon будет страховать своих пассажиров

В компании утверждают, что это первое подобное предложение на европейском рынке

С сегодняшнего дня Uklon будет предоставлять своим пассажирам услугу бесплатного страхования жизни. Сообщение о появлении новой опции пришло на e-mail всем пользователям мобильного такси. А изменения в пользовательское соглашение были внесены еще 10 октября.

Компания будет предоставлять такой сервис совместно со страховой компанией AXA. Он будет автоматически распространяться на всех пассажиров, которые залогинились в приложении или веб-интерфейсе.

В компании утверждают, что это первое подобное предложение на европейском рынке.

Каждый пассажир будет застрахован на 50 тыс грн. Услугу страхования оплачивает непосредственно сервис такси — от водителей и пассажиров не требуется дополнительных вложений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Дубае протестировали первое беспилотное летающее такси. Устройство представляет собой небольшой вертолет с 18 пропеллерами и может вместить двух пассажиров.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Такси в смартфоне: старые и новые украинские сервисы