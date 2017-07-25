Впервые за 10 лет: Morgan Stanley обошел Goldman Sachs по рыночной стоимости

Крупный американский банк Morgan Stanley обошел своего конкурента почти на $500 млн

По итогам торгов 24 июля акции Morgan Stanley подорожали до рекордного за последние месяцы уровня в $46,71. Так, капитализация банка составила $86,4 млрд. В то же время, акции Goldman Sachs немного подешевели до $218,18, что соответствует капитализации в $85,88 млрд.

Долгое время ситуация обстояла с точностью до наоборот: еще в 2009 году по рыночной стоимости Morgan Stanley отставал от Goldman Sachs на $53 млрд. Это было обусловлено тем, что после финансового кризиса Goldman Sachs демонстрировал довольно сильные показатели. Однако в последнее время банк страдал от ослабления волатильности мировых финансовых рынков и ужесточения регулирования.

В свою очередь, Morgan Stanley, с трудом выйдя из кризиса, сфокусировался на более стабильных направлениях бизнеса, включая управление активами состоятельных клиентов. Банк также сократил операции по торговле активами с фиксированной доходностью.

Во втором квартале 2017 года прибыль и выручка Morgan Stanley превзошла прогнозы аналитиков, а вот Goldman Sachs наоборот потерял 40% выручки от операций с ценными бумагами с фиксированной доходностью, валютами и сырьем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный американский банк случайно раскрыл конфиденциальные данные клиентов. Допущенная сторонней юридической фирмой ошибка привела к утечке информации о богатейших клиентах банка.

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По материалам finclub.net