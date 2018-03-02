Вход в веб-банкинг без пароля: представлена мышка со сканером отпечатков пальцев

Xiaomi выпустила компьютерную мышку со встроенным сканером отпечатков пальцев

На краудфандинговой площадке Xiaomi в Китае стартовал сбор средств на компьютерную мышку со встроенным сканером отпечатков пальцев для входа в систему без ввода пароля.

Jessis J1 Fingerprint выглядит как обычная проводная мышь, только перед колесом прокрутки разместился сканер отпечатков пальцев. С его помощью можно шифровать локальные файлы на компьютере, а также идентифицировать пользователей в онлайн-банках, электронной почте, веб-сайтах и других учетных записях.

Сенсор поддерживается системой биометрической аутентификации Windows Hello (на Windows 10; также заявлена совместимость с Windows 8.1). Программное обеспечение производителя позволяет безопасно входить в свои аккаунты на сайтах, но пока функция работает только в браузерах IE11 и Google Chrome.

Новинку можно заказать за 199 юаней (примерно $31), что в несколько раз дороже обычных моделей.

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По материалам gagadget.com