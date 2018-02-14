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Выходные дни в 2018: как будут работать украинские банки

14.02.2018 13:34

В связи с переносом рабочих дней в 2018 году в Нацбанке рассказали о том, как будет работать банковская система

Выходные дни в 2018

Как будут работать банки в 2018 Фото: cityofsalem.net

Национальный банк Украины сообщил о регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины и банковской системы Украины в 2018 году. Так, дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся:

  • с 9 марта — на субботу, 3 марта
  • с понедельника, 30 апреля — на субботу, 5 мая
  • с пятницы, 29 июня — на субботу, 23 июня
  • с понедельника, 24 декабря — на субботу, 22 декабря
  • с понедельника, 31 декабря — на субботу, 29 декабря.

При необходимости, 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Рабочие и выходные дни в 2018

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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