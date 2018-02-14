Выходные дни в 2018: как будут работать украинские банки

В связи с переносом рабочих дней в 2018 году в Нацбанке рассказали о том, как будет работать банковская система

Национальный банк Украины сообщил о регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины и банковской системы Украины в 2018 году. Так, дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся:

с 9 марта — на субботу, 3 марта

9 марта — на субботу, 3 марта с понедельника, 30 апреля — на с уббот у, 5 мая

понедельника, 30 апреля — уббот 5 мая с пятницы, 29 июня — на субботу, 23 июня

пятницы, 29 июня — субботу, 23 июня с понедельника, 24 декабря — на субботу, 22 декабря

понедельника, 24 декабря — на субботу, 22 декабря с понедельника, 31 декабря — на субботу, 29 декабря.

При необходимости, 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

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