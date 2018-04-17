Walmart vs Amazon: кому достанется крупнейший интернет-магазин Индии

Ориентировочная сумма, которую Walmart готов заплатить за Flipkart может достигать $18 млрд

Сделка, запланированная на конец июня, позволит Walmart повысить шансы в борьбе с Amazon за первенство на рынке онлайн-торговли Индии. Кроме того, это будет крупнейшая покупка в сегменте онлайн-торговли за всю историю существования мирового лидера по количеству магазинов.

Компания уже завершила юридическую оценку Flipkart и сделала предложение о покупке как текущих, так и новых акций индийского ритейлера, которые оценивают в $12 и $18 млрд соответственно.

Для сети покупка – возможность сравнять шансы со своим конкурентом Amazon, одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире, в борьбе за первенство на рынке онлайн-торговли Индии. По оценке банковского холдинга Morgan Stanley, объем индийского рынка за десять лет может вырасти до $200 млрд.

Amazon, в стремлении стать ведущим онлайн-ритейлером на рынке Индии, также подумывает сделать Flipkart предложение о покупке, утверждают местные СМИ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon и Walmart будут конкурировать в еще одной сфере. Walmart выкупит бизнес PillPack, которым интересовались в Amazon.

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По материалам rau.ua