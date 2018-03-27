WhatsApp запустит платежи по QR-кодам

Бета-тестеры приложения уже могут оценить новую функцию

Как сообщает pymnts.com, WhatsApp расширит количество поддерживаемых платежных опций. Мессенджер анонсировал запуск платежей по QR-кодам.

Возможность передавать средства с помощью QR-кода уже доступна в бета-версии приложения для Android. В ближайшее время такую возможность получат и другие пользователи WhatsApp Payments.

Ранее в мессенджере появилась функция «Send to UPI ID», которая позволяет пользователям отправлять деньги на любой UPI ID в Индии. Еще в июле WhatsApp, принадлежащий Facebook, получил одобрение правительства Индии на интеграцию UPI в свое приложение. Таким образом, WhatsApp будет конкурировать с Tez от Google, который уже поддерживает P2P-платежи, а также Hike, поддерживаемый китайским гигантом Tencent.

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Ранее сообщалось о том, что украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду. Компании Visa и «SOCAR Украина» анонсировали запуск платежного решения на основе QR-кодов.

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По материалам pymnts.com