Япония подтверждает свои лидерские позиции в мире криптовалют

Японское агентство финансовых услуг (FSA) официально опубликовало данные, свидетельствующие о том, что страна является одним из лидеров по торговле биткоином, сообщает Freedman.club.

По данным финансового регулятора, в конце марта в Японии на 17 внутренних биржах цифровыми валютами торгуют 3,5 млн человек. Данные также показывают, что 84% этих людей — в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее в этом месяце уже был подобный опрос, участие в котором приняло 4 734 мужчин в Японии в возрасте 25-30 лет (с января по март 2018 года). Ответы респондентов показали, что их действительно интересуют криптовалюты.

Агенство также показало, что объем продаж биткоин в марте 2017 года составил $97 млрд. В качестве сравнения, три года назад этот показатель составил $22 млн.

Отчет финансового агенства пришел в то время, когда Япония продолжает прилагать все усилия, чтобы возглавить список стран в регулировании криптовалют. Совсем недавно страна обнародовала принципы эффективного регулирования первоначальных предложений монет (ICO), при этом обеспечивая положительный рост.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Япония сделала еще один шаг к регулированию ICO. Поддерживаемая государством исследовательская группа при токийском Университете Тама представила руководящие принципы для регулирования и легализации в Японии сферы первичных предложений монет (ICO).

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По материалам freedman.club