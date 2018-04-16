Популярная криптобиржа предлагает депозиты в Bitcoin

Японский IT-гигант будет брать взаймы биткоины у своих клиентов

Японский интернет-гигант GMO запустил новый сервис, с помощью которого компания может брать взаймы биткоины у своих клиентов. Биткоин-балансы будут списаны со счетов клиентов криптовалютной биржи GMO Coin, дочерней компании GMO, как только обе стороны (фирма и клиент) достигнут кредитных соглашений.

из объявления GMO Coin



Для использования новой услуги, заинтересованные лица должны подать заявку в период с 11 апреля по 2 мая. Клиенты могут давать в кредит пока только биткоины (BTC). Минимальное количество криптовалюты, которое могут указать клиенты в заявке, составляет 10 BTC, а максимальное — 100 BTC.

Срок такого кредита — 90 дней. После этого периода GMO Coin возвратит клиенту все его деньги вместе с процентами. Не обязательно, чтобы срок кредита был строго 90 дней. Клиент может сократить этот период. Тогда компания в течение пяти рабочих дней должна погасить долг перед клиентом за вычетом комиссии за отмену услуги.

Доходность от сервиса аренды виртуальной валюты составит 5% годовых независимо от количества биткоинов, предоставленных клиентом.

В мае прошлого года еще одна японская криптовалютная биржа Coincheck анонсировала аналогичную услугу. Клиенты могли зарабатывать от аренды виртуальной валюты 1%, 2%, 3% или 5% годовых в зависимости от даты погашения компанией криптокредитов. Вначале сервис от Coincheck поддерживал только BTC, но позже компания добавила еще 11 криптовалют. В настоящее время функционирование этого сервиса приостановлено.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что FCA выдало крупнейшей биткоин-платформе США Coinbase лицензию на операции с электронными деньгами. Теперь площадка имеет право предоставлять в стране платежные услуги и выпускать цифровые альтернативы наличных денег, которые можно использовать для совершения электронных, телефонных и интернет-платежей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония за Bitcoin: Объемы торгов достигли максимума

По материалам bitcoin.com.