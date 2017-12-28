Японские банки запустят свою криптовалюту в 2018

Один из крупнейших банков Японии продвигает идею запуска цифровой валюты J-Coin

Mizuho Financial Group объявила о планах запустить цифровую валюту J-Coin совместно с другими японскими банками в 2018 году.

Такая идея возникла еще в сентябре 2017 года, когда Mizuho совместно с несколькими банками провел учебные встречи с другими учреждениями для обсуждения новой валюты. Финучреждение планирует установить более низкую комиссию за процессинг для мерчантов, чем по кредитным картам.

Пилотное исследование будет проведено в марте 2018 года в 1-2 локациях. J-Coin будет конвертироваться в иену с соотношением один к одному. Использовать его можно будет в магазинах, супермаркетах и ресторанах. Для этого покупателям нужно будет сканировать QR-код. Mizuho также надеется обеспечить возможность обмена J-Coin на другие цифровые валюты и электронные деньги.

Отмечается также, что для J-Coin важно иметь возможность подключиться к мобильной платежной платформе Alipay от Alibaba Group. Alipay активно используется среди китайских потребителей, и интеграция помогла бы компаниям, принимающим J-Coin, привлечь китайцев и других иностранцев в Японии.

Между тем, конкурент Mizuho — японский банковский гигант Mitsubishi UFJ Financial Group — разрабатывает собственную цифровую валюту под названием MUFG Coin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших банков в мире создаст площадку для торговли криптовалютой. Торги на площадке должны стартовать уже в следующем году.

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По материалам thepaypers.com