Южная Корея не намерена запрещать криптотрейдинг — министр финансов

Министр финансов Южной Кореи заверил, что криптотрейдинг в стране не будет запрещен

Как заявил министр финансов Южной Кореи Ким Донг-Йон, у правительства «нет намерения запрещать или подавлять криптовалютный рынок».

Министр добавил, что вместо того, чтобы следовать примеру Китая и закрывать внутренние биржи, правительство страны должно как можно скорее разработать для них регулирование.

Вчера вступили в силу новые правила, согласно которым для торговли криптовалютой нельзя использовать анонимные виртуальные счета. В случае, если криптотрейдер не будет использовать для торговли счета, оформленные на свое реальное имя, ему придется заплатить штраф.

Из-за последних мер и заявлений высокопоставленных лиц, в криптосообществе возникло опасение, что страна намерена запретить криптотрейдинг. Из-за этого сильно пошатнулся весь крипторынок, ведь Южная Корея является одним из крупнейших в мире рынков торговли биткоинами и другими цифровыми валютами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты и майнинг в Украине предлагают регулировать по отдельности. На Украину сейчас приходится всего 3% мирового майнинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создан инструмент для расследования махинаций с Bitcoin

По материалам coindesk.com