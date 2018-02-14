Южнокорейские криптобиржи обяжут получать лицензии

Страна собирается установить должный надзор над рынком криптовалют

Правительство Южной Кореи обсуждает создание системы лицензирования криптовалютных бирж на базе модели BitLicense, разработанной законодателями штата Нью-Йорк.

По словам представителей профильной рабочей группы, подобная система может быть использована в качестве меры дополнительного регулирования криптовалютного рынка.

Представитель рабочей группы



Отметим, что в самом Нью-Йорке лицензия BitLicense оказалась неэффективной — многие криптобиржи сочли ее требования слишком строгими и отказались от предоставления своих услуг в штате. Впрочем, у южнокорейских бирж, вероятно, такого выбора не будет. Когда страна перейдет на модель Нью-Йорка, она сможет вписать криптовалюты в институциональную систему, а также установить должный надзор над рынком криптовалют.

Новую систему лицензирования уже положительно оценило Министерство стратегии и финансов. Предположительно, ее внедрят после местных выборов в июне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com