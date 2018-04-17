Задержан биткоин-мошенник, который присвоил $36 млн

Британец создал фейковые компании и присвоил средства инвесторов

49-летнего жителя Великобритании Ренвика Хэддоу обвинили в нелегальном присвоении $36 млн, которые инвесторы вложили в криптовалютные компании Bitcoin Store и Bar Works. Максимальный срок наказания, который грозит британцу, — 40 лет лишения свободы.

По информации Минюста США, мошенник нанял команду агентов по продажам, которым надо было убедить потенциальных клиентов инвестировать средства в вышеупомянутые фирмы. Однако на самом деле Bitcoin Store и Bar Works никогда не существовали. Сам Ренвик Хэддоу, известный под псевдонимом Джонатана Блэка, рассказывал о своем богатом опыте в финансовой среде. Эта информация тоже оказалась лживой.

Согласно информации, представленной Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Хэддоу перевел на свои счета около 80% средств, привлеченных как бы для Bitcoin Store. Кроме этого, он отправил $1 млн на банковский счет в Марокко и $4 млн — на счета в Маврикии.

Мошенник утверждал, что Bitcoin Store была «простой в использовании и безопасной платформой для хранения и продажи биткоинов». Он сообщил потенциальным инвесторам, что компания собрала несколько миллионов долларов. Однако в SEC подтвердили, что никаких данных о прибыли Bitcoin Store нигде не зафиксировано.

Сейчас Ренвик Хеддоу экстрадирован из Марокко в США. Его дело будут рассматривать в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам coingeek.com.