Заплатить за парковку смартфоном можно в еще одном городе Украины

Новый способ оплаты парковки уже можно протестировать на некоторых площадках города

В Ивано-Франковске впервые появилась возможность оплачивать парковку автомобиля бесконтактно, используя свой смартфон и Privat24. Как заявили в ПриватБанке, оплата парковки с помощью мобильного банкинга безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.

Евгений Васильцов

руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка

На старте пилотного проекта оцифровки Ивано-Франковских парковок клиенты ПриватБанка имеют возможность оплатить со смартфона парковку на площадках Северного бульвара, улиц Тычины, Новгородской, Шопена, Леси Украинки и Привокзальной.

Для этого нужно найти в меню Privat24 сервис «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Днепре теперь можно оплачивать парковку автомобилей смартфоном. Новый для города сервис работает с 13 марта и позволяет жителям и гостям Днепра оплачивать парковку безналично с помощью мобильного банка Privat24.

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