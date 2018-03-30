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PaySpaceMagazine

Заплатить за парковку смартфоном можно в еще одном городе Украины

30.03.2018 14:24

Новый способ оплаты парковки уже можно протестировать на некоторых площадках города

Заплатить за парковку смартфоном можно в еще одном городе Украины. Фото: dexknows.com

В Ивано-Франковске впервые появилась возможность оплачивать парковку автомобиля бесконтактно, используя свой смартфон и Privat24. Как заявили в ПриватБанке, оплата парковки с помощью мобильного банкинга безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.

Бесконтактная оплата парковки с Privat24 длится несколько секунд, и для этого даже не надо выходить из авто. Новый сервис дает также дополнительную выгоду для местного бюджета и собственников парковочного оборудования за счет сокращения расходов на инкассацию наличности
Евгений Васильцов
руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка

На старте пилотного проекта оцифровки Ивано-Франковских парковок клиенты ПриватБанка имеют возможность оплатить со смартфона парковку на площадках Северного бульвара, улиц Тычины, Новгородской, Шопена, Леси Украинки и Привокзальной.

Для этого нужно найти в меню Privat24 сервис «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Днепре теперь можно оплачивать парковку автомобилей смартфоном. Новый для города сервис работает с 13 марта и позволяет жителям и гостям Днепра оплачивать парковку безналично с помощью мобильного банка Privat24.

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Рубрики: БанкиБесконтактные платежиМобильные платежиНовостиПриватБанкУкраина
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