Компания Zara готова решить вопрос долгих очередей, используя роботов

Zara готова облегчить жизнь своим клиентам, решив вопрос долгих очередей в магазинах. Компания собирается подойти к этому вопросу высокотехнологично, усовершенствовав существующую услугу click and collect. Суть этой услуги в том, что покупатель заказывает товары онлайн, а получает — в магазине. Благодаря роботам получить товар в Zara будет гораздо проще — они будут самостоятельно забирать его со склада и вывозить к прилавку.

Клиенту, оформившему онлайн-заказ, достаточно будет сканировать или ввести код в пунктах получения онлайн-заказов магазинов Zara. И дождаться робота.

В дополнение к экспериментам с роботами, компания также решила открыть цифровой магазин в одном из крупнейших торговых центров Великобритании. Это значит, что на локации площадью 2150 квадратных футов будут представлены как женская, так и мужская одежда, но с уникальным дополнением: весь товар будет доступен только для онлайн-покупок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о неудачном эксперименте, в ходе которого робот не справился с работой в супермаркете. Экспериментальный робот должен был помогать покупателям, но вместо этого только расстраивал их.

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