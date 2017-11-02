Завтра Украина перейдет на новую платежную систему

В Украине перезапускаются банковские платежи
С 3 ноября НБУ внедряет новое поколение Системы электронных платежей — СЭП-3. Она приходит на смену СЭП-2, которая будет отключена и не совместима с новой версией.
Об этом регулятор сообщил финучреждениям в телеграмме №52-0008/73957. Как известно, через нацбанковскую СЭП работают все украинские банки. Правильный переход на новое поколение системы позволит свести к минимуму ошибки и «потерянные» платежи.
Новая система уже тестировалась, и чиновники считают, что банки готовы к ее запуску.
С самого утра 3 ноября банки должны работать уже по СЭП-3:
- выполнить «начало дня» с датой 03.11.2017;
- выбрать пункт меню «Система защиты — Работа с SSL» и с помощью этого пункта выполнить генерацию нового сертификата;
- прекратить использование АРМ-СЭП-2.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками. Оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.
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По материалам ubr.ua