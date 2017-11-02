Завтра Украина перейдет на новую платежную систему

В Украине перезапускаются банковские платежи

С 3 ноября НБУ внедряет новое поколение Системы электронных платежей — СЭП-3. Она приходит на смену СЭП-2, которая будет отключена и не совместима с новой версией.

Об этом регулятор сообщил финучреждениям в телеграмме №52-0008/73957. Как известно, через нацбанковскую СЭП работают все украинские банки. Правильный переход на новое поколение системы позволит свести к минимуму ошибки и «потерянные» платежи.

Новая система уже тестировалась, и чиновники считают, что банки готовы к ее запуску.

С самого утра 3 ноября банки должны работать уже по СЭП-3:

выполнить «начало дня» с датой 03.11.2017;

выбрать пункт меню «Система защиты — Работа с SSL» и с помощью этого пункта выполнить генерацию нового сертификата;

прекратить использование АРМ-СЭП-2.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками. Оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские банки ожидают роста кредитования в ближайшее время — НБУ

По материалам ubr.ua