Роскомнадзор получил разрешение блокировать Telegram немедленно

Сегодня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. По словам судьи, решение подлежит немедленному исполнению.

Роскомнадзор подал иск 6 апреля — на следующий день после истечения срока, которое ведомство отвело Telegram на передачу Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей шифрования. Требование передать эти ключи прописаны в пакете законов Ирины Яровой и Виктора Озерова, который Госдума приняла в 2016 году.

Павел Дуров ранее заявил, что на условия ведомства не пойдет, защищая свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Тем не менее, мессенджер вел судебную тяжбу с РКН. Защита настаивала на том, что требования России технически невыполнимы. Криптографические ключи — это секретные коды, которые используются в алгоритмах мессенджера для чтения и шифровки сообщений. По словам предствителей мессенджера, коды невозможно выдать, поскольку они постоянно меняются и находятся в разных юрисдикциях. Кроме того, адвокаты говорят, что им не были предоставлены возможности предоставить возражения на иск РКН.

ФСБ и Роскомнадзор настаивали, что мессенджер используют террористы, и чтение приватной переписки позволит боротся с преступностью.

Telegram — не единственный мессенджер, который не исполняет требования Роскомнадзора. Facebook, WhatsApp, Signal и другие популярные западные сервисы также не спешат предоставлять ФСБ ключи шифрования.

Некоторые сайты уже публикуют инструкции о том, как обойти блокировку.

Как пользоваться Telegram, если его заблокируют. Видеоинструкция pic.twitter.com/MYf6wZCjcF — Meduza (@meduzaproject) 12 апреля 2018 г.

А абоненты сообщают о начале блокировки. Так, клиенты «Ростелекома» в Петербурге уже столкнулись с запретами. Мессенджер оказался недоступен вскоре после решения суда о блокировке. Также Telegram уже не доступен с мобильных устройств у некоторых операторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Telegram успешно завершил второй раунд ICO, собрав крупную сумму. Генеральный директор Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $850 млн от 94 инвесторов в рамках второго этапа закрытого ICO проекта TON.

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По материалам bbc.com