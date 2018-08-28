ЕС создаст платежную систему, выгодную для России

Европа намерена обходить санкции США в торговле с Ираном и Россией

Страны Европы хотят создать систему платежей, которая позволит обходить санкции США против Ирана, но также она может быть использована и для того, чтобы обойти санкции против России.

Проект инициировали Германия и Франция, также в нем принимает участие Великобритания.

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас подчеркнул, что прежде всего идет речь о торговле с Ираном, но санкции против России, Турции и Китая также вредят европейской экономике. О деталях проекта не сообщается, однако известно, что в нем могут принять участие центробанки европейских стран.

Санкции США формально могут касаться только американских граждан и компаний, но если кто-то пытается обходить ограничения, то на граждан любой третьей страны могут быть наложены вторичные санкции, которые запрещают любую деятельность совместно с США, например, долларовые платежи. Пока желающих потерять такой инструмент не было, как и не было прецедентов наложения подобных санкций.

Если европейские страны создадут данную систему платежей, то от этого может выиграть Россия, поскольку тогда она сможет обходить санкции США. Также это позволит европейцам избежать ситуаций, когда они вынуждены лоббировать снятие санкций с российских компаний, как было в случае с «Русалом» и, например, с «Северным потоком-2».

Ведь когда США наложили санкции на «Русал», то ЕС остался без главного поставщика алюминия и был вынужден просить американцев продлить «Русалу» сроки расчета с контрагентами, а потом вообще убедил США снять санкции с российской компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Swift тестирует трансграничные платежи в реальном времени. Результаты первого тестового прогона будут представлены на ежегодном мероприятииSwift Sibos, которое пройдет в Австралии в октябре этого года.

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По материалам ubr.ua.