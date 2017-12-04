Бизнес в госзакупках нуждается во всесторонней юридической поддержке

Этой осенью в четырех городах Украины – Днепре, Харькове, Одессе и Львове — прошел V Всеукраинский Forum Zakupki

Как правильно подготовить и подавать предложение в гостендеры и как обжаловать несправедливое решение об определении победителя. Именно эти две темы вызвали наибольший интерес участников мероприятия.

Оба самых горячих вопроса зависят от качества юридических консультаций, которые получает компания на всех этапах государственных закупок. По данным организатора форума – торговой площадки Zakupki.Prom.ua – 35% обращений бизнеса в отдел юридической поддержки площадки касаются особенностей подготовки и загрузки документов для участия в торгах. 27% ориентированы на возможные варианты обжалования действий заказчиков. 13% составляют общие разъяснения относительно видов закупок, особенностей их проведения, сроков и тому подобное. Еще 25% – это другие вопросы на юридическую тематику.

«Поставщикам в гостендерах очень важно четко знать, куда обратиться и у кого проконсультироваться, кто быстро и качественно поможет. Компаниям необходимо понимать, как их действия повлияют на возможность выигрыша в торгах, не приведут ли они к необратимым негативным последствиям, – объясняет один из докладчиков форума, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua Оксана Ферчук. – Предоставление широкой многоуровневой юридической поддержки формирует у участника чувство защищенности и разрушает барьер недоверия к государству и системе ProZorro. Так устраняются препятствия, которые могут помешать подаче предложения в государственную закупку».

Как рассказала Оксана Ферчук, 80% обращений по распространенным юридическим вопросам способны проработать менеджеры на площадке. Около 15% запросов требуют большего погружения и изучения кейсов. Чтобы решить эти проблемы, должен работать специальный отдел, в котором консультируют эксперты с более глубокими знаниями. При необходимости работу этой команды следует усиливать помощью юристов. И нужно привлекать к оценке ситуации не только в разрезе государственных закупок, но и с точки зрения норм права в целом. Однако есть ещё 5% случаев, которые требуют обжалования условий или результатов закупки в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) или защиты прав поставщика в суде. В таких случаях за дело должны взяться специалисты, которые специализируются на обжаловании госзакупках.

Главными нарушениями в государственных закупках является написание условий тендера под определенного участника (дискриминация), дисквалификация по надуманным формальным причинам и отмена тендера, после того как участник подает жалобу в АМКУ. Об этом рассказал участникам Forum Zakupki Николай Смирнов, партнер и ведущий юрист юридической компании «Правое дело». Он отметил, что наиболее успешно удается оспаривать в АМКУ неправомерное отклонение участника по причинам, которые не указанные в тендерной документации, и выбор победителя, который не предоставил всю необходимую документацию или подал неправильные документы (например, банковскую гарантию с ошибками).

«Зачастую участники пытаются оспорить исход тендера, а на самом деле они сами виноваты в том, что их дисквалифицировали, и их жалоба не будет иметь успеха. Чтобы такого не получилось, есть несколько советов. Во-первых, внимательно изучайте всю тендерную документацию – несколько разных людей должны 2-3 раза ее прочитать, и это не шутка. Во-вторых, помните: подача предложения в тендер означает, что вы согласились на все условия, прописанные в тендерной документации. И третье – обращайте внимание на все детали правильного оформления банковских гарантий. Именно они часто становятся причиной проблем», – поделился опытом Николай Смирнов.

Успешная подача зависит от выполнения нескольких важных условий. Как отметил юрист, жалоба должна содержать необходимые реквизиты установлены в ст. 18 Закона Украины «О публичных закупках». Важно указать обоснование наличия нарушенных прав. Подавать жалобы следует в установленный законом срок. И нужно обязательно уплатить государственную пошлину за жалобу и подать квитанцию ​​вместе со всеми другими документами.

Кроме получения профессиональной юридической поддержки, бизнес должен сам быть готовым бороться за свои права. И участники, и эксперты в дискуссиях на форуме отмечали, что без активной позиции каждого поставщика качественное улучшение ситуации с несправедливостью в тендерах невозможно. Именно поэтому следует тщательно готовиться к подаче предложений, последовательно оспаривать дискриминации в закупках и в целом способствовать совершенствованию системы – оставлять отзывы на мониторинговом портале публичных закупок DoZorro.

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