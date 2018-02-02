Ukraine House Davos: на Форуме в Швейцарии обсудили крипто-технологии

В рамках Ukraine Davos House 24 января широкой публике был представлен уникальный международный проект — Blockchain Hub Kyiv

С 22 по 26 января в Давосе (Швейцария) состоялся 48-ой ежегодный Всемирный экономический форум. В рамках дискуссии «Украина: креативность, инновации, возможности» всемирной общественности были презентованы инвестиционный потенциал и уникальные бизнес возможности Украины. В Давосе впервые за всю историю проведения форума Украина была представлена на международной сцене в широкоформатном пространстве — Украинский дом.

24 января в рамках программы от Ukraine Davos House состоялась панельная дискуссия на тему: «Где будет следующий крипторай», собравшая рекордное количество слушателей — 500 человек (в 5 раз больше вместительности зала!). Послушать крипто-экспертов из Украины, США и Швейцарии и принять участие в дискуссии пришли инвесторы, крупнейшие мировые компании-разработчики блокчейн-решений, представители международных делегаций и правительств разных стран.

Участниками панели «Где будет следующий крипторай» выступили:

основатель Blockchain Hub Kyiv и Kuna Agency, Михаил Чобанян (Украина)

директор The Tapscott Group Inc., Дон Тапскотт (США)

президент Swiss Finance+Technology Association, Джон Гаккер (Швейцария)

финтех-инвестор, Марк Бернеггер (Швейцария)

Ключевые тезисы дискуссии:

Если правительство поддержит идею национальных криптовалют, то сможет существенно ускорить развитие индустрии в целом. Национальная криптовалюта сделает финансовую систему страны прозрачной, и как следствие — блокчейн станет дорогой к демократии.

Использование цифровой экономики повсеместно является противоречивым вопросом, с другой стороны допускается риск утраты конфиденциальности и приватности.

На панельной дискуссии Михаил Чобанян также высказал свое мнение о том, что проблемы, с которыми сталкиваются криптовалюта и технология блокчейн, в Украине и мире разные. Украина, как одна из самых коррумпированных стран постсоветского пространства, нуждается в технологии блокчейн наиболее остро.

Все участники панельной дискуссии пришли к единому мнению о том, что блокчейн должен стать одной из основных составляющих в реформировании государственных программ и онлайн-платформ.

На форуме один из главных блокчейн-экспертов мира, автор бестселлера «Революция блокчейн» Дон Тапскотт представил карту мира, на которой обозначены 14 стран-лидеров внедрения технологии блокчейн. В этот список вошли Украина, США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Также, в рамках Ukraine Davos House 24 января широкой публике был представлен уникальный международный проект — Blockchain Hub Kyiv, который станет первым в цепочке хабов и Блокчейн акселераторов на всей территории СНГ. Это будущий дом для стартапов, разработчиков, инвесторов и всех инновационно мыслящих людей.

Открытие хаба в Киеве для всех желающих состоится уже в марте 2018 (pre opening для друзей пройдет в феврале 2018). Запуск данной площадки станет первым шагом в развитии цепочки хабов, в течении года центры блокчейн технологий откроются также в Минске, Москве и Алма-Аты.

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