Вкусный кофе и единый билет: что Кличко пообещал киевлянам в Давосе

По словам мэра, единый электронный билет запустится уже через полгода

Мэр Киева Виталий Кличко на формуме в Давосе заявил о том, что уже через 6 месяцев в столице введут единый электронный билет, которым можно будет оплачивать проезд во всех видах наземного транспорта. По словам мэра, проект будет реализован уже к середине текущего года.

Реализация проекта единого билета проводится в рамках программы Kyiv Smart City. Данный проект был разработан и внедряется по рекомендации экспертов Европейского инвестиционного банка. Оборудование для эксплуатации билетов будет поставлено к концу марта.

Единый билет — не единственное обещание Кличко в Давосе. Мэр столицы заявил, что одна из самых технологичных сетей кафе в мире — Starbucks — исследует возможность выхода на украинский рынок. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы украинцы смогли попробовать качественный кофе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что чиновники хотят заставить ювелирные магазины докладывать о покупках украинцев. Министерство финансов хочет наделить продавцов драгоценностей статусом субъекта первичного финмониторинга.

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По материалам ubr.ua