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Olerom Forum 1 состоялся: фоторепортаж PaySpace Magazine

02.10.2017 16:48

30 сентября в Киеве прошел Olerom Forum 1, мероприятие, которое собрало на одной сцене создателей крупнейших компаний и знаменитых брендов мира

На сцене мероприятия выступил сооснователь компании Apple, Стив Возняк, всемирно-известный бизнес-коуч Маршал Голдсмит, основатель Siri Адам Чейер,  создатель Kickstarter Чарльз Адлер, а также венчурный инвестор Илья Лаурс, CEO Evo.company, Николай Палиенко и другие спикеры. Основные тезисы из выступлений мы уже публиковали ранее в материале ТОП цитат о бизнесе от главных спикеров конференции.

Фоторепортаж с мероприятия — далее

Место проведения мероприятия — Дворец спорта, Киев

Сцена Olerom Forum 1

Алексей Мась, Киевстар

Чарльз Адлер, сооснователь Kickstarter

Чарльз Адлер, сооснователь Kickstarter

Чарльз Адлер, сооснователь Kickstarter

Адам Чейер, сооснователь Siri

Илья Лаурс, основатель Nextury Ventures

Маршал Голдсмит, бизнес-тренер

Николай Палиенко, Evo.company

Николай Палиенко, Evo.company

Стив Возняк, сооснователь Apple

Организаторы Olerom Forum — Ольга Редзюк и Андрей Годованец

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Рубрики: AppleOLEROM FORUM 1РепортажиТехнологииУкраинаФотогалерея
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