Olerom Forum 1 состоялся: фоторепортаж PaySpace Magazine

30 сентября в Киеве прошел Olerom Forum 1, мероприятие, которое собрало на одной сцене создателей крупнейших компаний и знаменитых брендов мира

На сцене мероприятия выступил сооснователь компании Apple, Стив Возняк, всемирно-известный бизнес-коуч Маршал Голдсмит, основатель Siri Адам Чейер, создатель Kickstarter Чарльз Адлер, а также венчурный инвестор Илья Лаурс, CEO Evo.company, Николай Палиенко и другие спикеры. Основные тезисы из выступлений мы уже публиковали ранее в материале ТОП цитат о бизнесе от главных спикеров конференции.

Фоторепортаж с мероприятия — далее

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Я люблю экспериментировать с Bitcoin: Возняк о будущем платежей