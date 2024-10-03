Как SEC регулирует криптовалюты: что нужно знать инвесторам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) является одним из главных регуляторов мира, ответственных за надзор за рынком криптовалют. Ее подход в значительной степени зависит от того, как она классифицирует криптоактивы, а также от стремления защитить инвесторов и обеспечить прозрачность рынка. Вашему вниманию ключевые аспекты регуляции криптовалют со стороны SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) играет важную роль в формировании регуляторной среды для криптовалют. Поскольку криптовалюты становятся все более популярными среди инвесторов, SEC активно работает над созданием правил, которые призваны защитить инвесторов и предотвратить мошенничество. Инвесторам важно понимать ключевые аспекты регуляции криптовалют со стороны SEC, поскольку это влияет на рынок и безопасность их денег.

Регулирует ли SEC все криптовалюты

Все зависит от того, считается ли конкретная криптовалюта ценной бумагой. SEC определяет это с помощью теста Хоуи. Если актив подпадает под этот критерий, он требует регистрации и подлежит регуляции, как и традиционные ценные бумаги.

Многие токены, выпущенные во время ICO, уже классифицировались SEC как ценные бумаги, поэтому их эмитенты должны соблюдать правила отчетности и регистрации. Первичные предложения монет часто используются стартапами для привлечения средств, но они находятся под особым контролем SEC из-за многочисленных случаев мошенничества.

Инвесторам следует быть осторожными, если они планируют инвестировать в ICO, и проверять, соблюдает ли проект правила SEC. А о том, как запустить ICO, сколько стоит и как на нем заработать, мы писали ранее.

Исторически сложилось так, что SEC занимала неоднозначную позицию относительно того, какие криптовалюты считаются ценными бумагами, а какие нет. Аналогично, если биржа продает криптовалюты, которые определены SEC как ценные бумаги, SEC также может получить регуляторный надзор за такой биржей.

Что делает криптовалюту ценной бумагой

Тест Хоуи утверждает, что актив считается ценной бумагой, если соответствует четырем критериям:

Инвестируются деньги;

Существует ожидание, что инвестор получит прибыль;

Инвестиции вкладываются в совместное предприятие;

Прибыль генерируется благодаря усилиям других лиц.

Криптовалюты, которые SEC классифицировала как ценные бумаги

Сейчас существует 66 криптовалют, включая синтетические криптоактивы, которые, по определению SEC, являются ценными бумагами. Среди них:

XRP (Ripple): В декабре 2020 года SEC подала иск против компании Ripple Labs, утверждая, что продажа токенов XRP была нерегистрируемым предложением ценных бумаг. Это стало одним из самых громких дел в сфере крипторегулирования.

TON (Telegram Open Network): В 2019 году SEC подала иск против Telegram, заявив, что токены Gram, которые планировала выпустить компания, являются ценными бумагами. В мае 2020 года основатель Telegram Павел Дуров завершил участие в разработке блокчейна и начал возвращать средства первоначальным инвесторам.

EOS: Компания Block.one, которая создала криптовалюту EOS, согласилась выплатить штраф в $24 млн, не признавая вину, после того, как SEC заявила, что их первичное размещение токенов (ICO) не было зарегистрировано как предложение ценных бумаг.

Kin: В 2017 году SEC подала иск против компании Kik Interactive, утверждая, что токены Kin, проданные во время ICO, были нерегистрируемыми ценными бумагами. Суд вынес решение в пользу SEC по этому делу.

LBRY Credits (LBC): В ноябре 2021 года SEC выиграла суд против платформы LBRY, утверждая, что ее токены LBC являются ценными бумагами, поскольку инвесторы покупали их с ожиданием прибыли.

Что означает, когда криптовалюта является ценной бумагой

Несмотря на то, что SEC назвала большое количество криптоактивов ценными бумагами, это еще не означает, что они являются ценными бумагами с юридической точки зрения. Для того, чтобы любая криптовалюта юридически ею считалась, это должно быть доказано в суде.

Учитывая запутанную позицию SEC относительно критериев теста Хоуи, вы можете спросить, почему более популярные криптовалюты, такие как Биткоин или Ethereum, не считаются ценными бумагами, в то время, как другие криптовалюты являются таковыми.

Является ли Биткоин ценной бумагой

Биткоин — единственный цифровой актив, который четко определен как такой, который не является ценной бумагой. Эксперты утверждают, что Bitcoin не считается ценной бумагой из-за его анонимного и открытого происхождения, что означает, что прибыль инвесторов не зависит от усилий разработчиков или других промоутеров. Однако, несмотря на то, что это фактически одно и то же понятие, WBTC, BCH, BSV и другие не были классифицированы таким образом.

Является ли Ethereum ценной бумагой

Эфириум — это скорее серая зона. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер даже под давлением обстоятельств неохотно определял Ethereum как ценную бумагу, несмотря на то, что он был готов назвать многие другие активы экосистемы Ethereum ценными бумагами. Короче говоря, у SEC нет достаточной ясности относительно статуса Ethereum как потенциальной ценной бумаги.

Как криптобиржи регулируются SEC

Криптовалютные биржи в США сталкиваются с постоянным вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поскольку рынок цифровых активов быстро растет, и регуляторы стремятся обеспечить прозрачность и защиту инвесторов. Хотя криптовалюты существуют в децентрализованной среде, биржи, работающие в США, должны соблюдать определенные правила и требования SEC, а именно:

Регистрация: SEC требует от криптобирж регистрироваться как национальные биржи ценных бумаг (National Securities Exchange) или брокеры-дилеры, если они позволяют торговлю токенами, которые классифицируются как ценные бумаги. Соответственно, биржи должны соблюдать правила отчетности и предоставлять регулярную информацию о своих операциях для обеспечения прозрачности.

SEC требует от криптобирж регистрироваться как национальные биржи ценных бумаг (National Securities Exchange) или брокеры-дилеры, если они позволяют торговлю токенами, которые классифицируются как ценные бумаги. Соответственно, биржи должны соблюдать правила отчетности и предоставлять регулярную информацию о своих операциях для обеспечения прозрачности. Соблюдение законов о ценных бумагах: Если криптовалюты или токены, торгуемые на бирже, признаны SEC ценными бумагами, то биржа должна соответствовать закону о ценных бумагах. Это означает, что она должна соблюдать правила по раскрытию информации, защите инвесторов и обеспечению надлежащей отчетности.

Если криптовалюты или токены, торгуемые на бирже, признаны SEC ценными бумагами, то биржа должна соответствовать закону о ценных бумагах. Это означает, что она должна соблюдать правила по раскрытию информации, защите инвесторов и обеспечению надлежащей отчетности. AML и «Знай своего клиента» (KYC): Криптобиржи также подлежат требованиям против отмывания денег (AML) и обязаны внедрять процессы KYC для идентификации своих пользователей. Это помогает предотвратить использование криптовалют для незаконной деятельности и создает барьер для злоупотреблений в финансовой системе. SEC тесно сотрудничает с другими регуляторными органами, такими как FinCEN (Сеть борьбы с финансовыми преступлениями), чтобы обеспечить соответствие криптобирж этим правилам.

Криптобиржи также подлежат требованиям против отмывания денег (AML) и обязаны внедрять процессы KYC для идентификации своих пользователей. Это помогает предотвратить использование криптовалют для незаконной деятельности и создает барьер для злоупотреблений в финансовой системе. SEC тесно сотрудничает с другими регуляторными органами, такими как FinCEN (Сеть борьбы с финансовыми преступлениями), чтобы обеспечить соответствие криптобирж этим правилам. Защита потребителей: Одним из приоритетов SEC является защита инвесторов от мошенничества или недобросовестных практик. Криптобиржи должны гарантировать прозрачность в торговле и информировать пользователей о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту. SEC также требует от бирж внедрения механизмов, защищающих клиентские активы.

Одним из приоритетов SEC является защита инвесторов от мошенничества или недобросовестных практик. Криптобиржи должны гарантировать прозрачность в торговле и информировать пользователей о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту. SEC также требует от бирж внедрения механизмов, защищающих клиентские активы. Действия против нелицензированных бирж: SEC активно преследует биржи, которые не соблюдают правила. Например, некоторые криптовалютные платформы, которые позволяют торговлю незарегистрированными ценными бумагами, могут столкнуться с исками или штрафами. В 2020 году SEC закрыла несколько платформ из-за нарушения законов о ценных бумагах.

Кроме того, против многих известных деятелей криптоиндустрии были поданы иски со стороны SEC, в том числе:

Джастин Сан (в отношении Tron Foundation Limited, BitTorrent и Rainberry Inc.).

Чанпен Чжао (SEC выдвинула 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB (BNB) и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг. В результате Чжао был арестован. О том, сколько в день зарабатывал Чанпен Чжао, находясь в тюрьме, мы писали недавно.

До Хьонг Квон (в отношении Terraform Labs PTE).

Сэм Бенкман-Фрид (в отношении FTX).

Ричард Харт (в отношении Hex, PulseChain и PulseX).

Даже некоторые известные знаменитости стали фигурантами криптовалютных обвинений от SEC, включая Ким Кардашьян, Джейка Пола, Линдси Лохан, Флойда Мейвезера, Khaled Khaled и Пола Пирса.

Регуляция криптобирж остается сложным процессом, поскольку индустрия быстро меняется. Биржам приходится адаптироваться к новым требованиям и стандартам, установленным SEC, тогда как регуляторы работают над тем, чтобы сбалансировать инновации и безопасность инвесторов.

С развитием технологий и ростом популярности криптовалют, ожидается ужесточение регуляционных требований и большая интеграция традиционного финансового законодательства в сферу цифровых активов.

Стейблкоины под надзором SEC

Стейблкоины — криптовалюты, привязанные к стоимости традиционных активов, таких как доллар США или золото, — стали важным компонентом криптовалютного рынка. Они используются в многочисленных финансовых операциях, включая транзакции и хранение активов. Однако с ростом их популярности растет и внимание со стороны регуляторных органов, в частности Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

SEC активно расследует, можно ли классифицировать некоторые стейблкоины как ценные бумаги. Если стейблкоин соответствует критериям теста Хоуи, то он подпадает под регуляцию SEC. Например, если стейблкоин выплачивает пользователям процентные доходы или иным образом привлекает инвестиции, SEC может рассматривать его как ценную бумагу.

Одна из главных задач SEC — защита инвесторов. Стейблкоины обещают стабильность, но риски могут возникать из-за недостаточной прозрачности резервов, которые обеспечивают их стоимость. Некоторые стейблкоины не всегда имеют достаточно ликвидных активов, чтобы гарантировать свою привязку к традиционной валюте.

Tether (USDT), один из крупнейших стейблкоинов, уже длительное время является объектом расследований SEC и других регуляторных органов из-за вопросов прозрачности резервов, которыми обеспечивается его стоимость.

В октябре 2021 года Tether был оштрафован на $41 млн Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из-за заявления, что его стейблкоины полностью обеспечены долларовыми резервами, что оказалось частично неверным.

Предложения новых регуляций

SEC, вместе с другими регуляторами, такими как Федеральная резервная система США и Министерство финансов, активно обсуждает вопрос об усилении регуляций для стейблкоинов. Среди идей — требование, чтобы эмитенты стейблкоинов регистрировались как банки или финансовые институты, которые должны придерживаться жестких правил относительно резервов и отчетности.

Председатель SEC Гэри Генслер неоднократно заявлял, что стейблкоины должны подпадать под строгую регуляцию для обеспечения их надежности и снижения рисков для финансовой стабильности.

SEC продолжает рассматривать дела и изучать новые токены, поэтому классификация может меняться в зависимости от развития рынка. Например, DeFi-токены также могут оказаться под прицелом регуляторов в будущем.

Инвесторам важно следить за решениями SEC и юридическим статусом активов, поскольку это влияет на правовые и финансовые риски.

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Вспомогательные источники: sec.gov