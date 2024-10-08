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Кем был Лен Сассаман, и почему HBO думает, что он — Сатоши Накамото

08.10.2024 19:30
Олеся Крамаренко

Сегодня ночью состоится премьера фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery» на HBO. В нем создатели обещают назвать реальную личность, стоящую за псевдонимом создателя BTC Сатоши Накамато

Ким був Лен Сассаман, і чому HBO думає, що він — Сатоші Накамото

Фото: wikipedia.org

Американский киберпанк и криптограф Леонард Харрис «Лен» Сассаман привлек внимание криптопространства: игроки Polymarket отдали предпочтение умершему компьютерному ученому как фигуре, которая будет раскрыта как создатель Биткоина в предстоящем документальном фильме телеканала HBO.

По состоянию на 5 октября 44,5% игроков отдали предпочтение Сассаману, за ним в списке следуют другие выдающиеся деятели биткоин-индустрии, такие как Хэл Финни, Адам Бек, Ник Сабо и Пол Ле Ру.

Кто такой Лен Сассаман

Лен Сассаман родился 21 марта 1980 года в США в штате Пенсильвания. Он учился в частной школе в Пенсильвании и был вундеркиндом в области криптографии. Будучи еще подростком, он переехал в Сан-Франциско и стал активным участником сообщества шифропанков — движения за приватность, возникшего в конце 1980-х годов.

Позже он стал учеником Дэвида Чаума, которого часто называют «крестным отцом» криптографии. Сассаман работал над проектами программы Pretty Good Privacy (PGP) и ее обновления под названием GNU Privacy Guard. Затем он основал стартап Osogato вместе со своей женой и компьютерным ученым Мередит Паттерсон.

Несмотря на все достижения, в подростковом возрасте Сассаману диагностировали депрессивный синдром. 3 июля 2011 года он покончил с собой в возрасте 31 года. После смерти в блоке 138725 блокчейна Биткоина было закодировано послание в его память, где его назвали «другом, доброй душой и хитроумным заговорщиком».

Мог ли Лен Сассаман быть Сатоши Накамото?

Предположение о том, что Сассаман — это Накамото, подпитывает время исчезновения создателя Биткоина и смерти Сассамана.
23 апреля 2011 года, примерно за два месяца до смерти Сассамана, Накамото отправил свое последнее электронное письмо биткоин-сообществу. Сатоши сообщил, что у него есть несколько дел на уме, и что он собирается заняться чем-то другим. После этого письма Накамото исчез без каких-либо дальнейших объяснений.

Помимо временного периода, на это предположение влияет и профессиональное сотрудничество Сассамана с Хэлом Финни, еще одним кандидатом на роль Сатоши и получателем первой биткоин-транзакции. Согласно содержимому блога основателя Worlds Эвана Гетча, Сассаман и Финни вместе работали над проектом PGP в Network Associates. А на ранних этапах развития Биткоина сам Накамото тесно сотрудничал с Финни.

В частности, он первым внес вклад в код протокола и запустил ноду. Как мы уже отметили, он также был первым, кто получил BTC в транзакции от самого Накамото. Финни и Сассаман также были экспертами в разработке ремейлеров — предшественников криптовалют.

Хотя многие игроки Polymarket ставят на то, что HBO покажет Сассамана как Сатоши, вдова покойного разработчика не верит, что ее муж мог быть изобретателем Биткоина.

Премьера фильма о Сатоши Накамото состоится в ночь со вторника на среду. В целом представители криптосообщества сомневаются в перспективе раскрытия реальной личности создателя Биткоина, поскольку Сатоши как следует позаботился о ее защите.

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По материалам Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютыМирНовости
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