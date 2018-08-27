ФБР раскрыло масштабную финансовую аферу с участием украинцев

Преступникам удалось заработать минимум $100 млн

Федеральное бюро расследований США (ФБР) раскрыло масштабную аферу с участием группировки хакеров и трейдеров из Украины, России, США и, вероятно, других стран.

Хакеры на протяжении как минимум пяти лет взламывали серверы финансовых новостных агентств и воровали неопубликованные пресс-релизы с информацией о предстоящих сделках. Эти пресс-релизы затем отправляли биржевым трейдерам, которые с помощью полученной информации успешно зарабатывали на операциях с ценными бумагами. Свои услуги хакеры оценивали в 40% от будущих прибылей.

Группировка похитила по меньшей мере 150 тыс пресс-релизов, с помощью которых трейдерам удалось заработать минимум $100 млн.

Одним из участников банды был житель Киева Иван Турчинов. В 2012 году он рассказал своим друзьям-хакерам Александру Еременко и Вадиму Ермоловичу, как зарабатывает себе на жизнь кражей пресс-релизов. После этого мужчины решили присоединиться к Турчинову.

Украденные пресс-релизы они передавали посреднику – хакеру из России под ником eggPLC (его личность до сих пор не установили).

ФБР разоблачило деятельность группировки хакеров еще в 2012 году и обратилось за помощью к украинским спецслужбам. Спецслужащие начали следить за Иваном Турчиновым и установили десять человек, с которыми он постоянно общался и которые также имели причастность к хакерским атакам.

В ноябре 2012 года сотрудники ФБР и СБУ провели обыски в местах, связанных с хакерами. На ноутбуках Турчинова и Еременко силовики обнаружили сотни украденных пресс-релизов и сообщений, связанных с операциями с ценными бумагами. В то же время хакеров не арестовали и оставили на свободе, чтобы раскрыть всю сеть мошенников.

В следующем году в Украину приезжал спецагент ФБР, чтобы допросить хакеров и договориться об их экстрадиции в США. Но Украина не выдает своих граждан, более того, ни одному из хакеров не были предъявлены официальные обвинения.

По словам руководителя Департамента киберполиции Украины Сергея Демидюка, Турчинов продолжил свою хакерскую деятельность, «но теперь под контролем разведочных спецслужб».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в Европе задержана крупная мошенническая группировка. По предварительным подсчетам, ущерб от действий группировки может достигать 18 млн евро.

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По материалам finance.ua.