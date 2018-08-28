Google позволит пользователям путешествовать дешевле

Компания обеспечит прозрачность предложений авиаперелетов

Теперь пользователи Google будут знать, действительно ли им удалось найти лучшее предложение при покупке авиабилетов. Новая функция Google Flights будет оценивать исторические данные о стоимости авиабилетов и сообщать пользователю, как она изменилась.

Стоимость билетов будет выводиться с отметками: «Низкая», «Типичная», «Высокая». Пока функция доступна только для мобильных и только для перелетов по США.

Вероятно, Google будет способствовать повышению прозрачности цен и в других секторах. Недавно поисковый гигант добавил инструмент сравнения цен на бронирование отелей, чтоб пользователь смог оценить выгодность найденных вариантов. Более того, если пользователь будет искать жилье на период, совпадающий с высоким сезоном в этом городе, он сможет увидеть, насколько сезонные цены отличаются от обычных. Также пользователю предложат похожие по рейтингу и стоимости предложения поблизости.

Также Google поможет выбрать место отдыха. Можно задать в поиск название региона, а Google Flights покажет, в какие города самые выгодные билеты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Венесуэла запустила приложение, чтобы облегчить переход на новую валюту. Правительство страны запустило мобильное приложение, которое поможет венесуэльцам разобраться с деноминацией.

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По материалам pymnts.com