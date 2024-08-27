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Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу

27.08.2024 15:20
Микола Деркач
Новини компанії
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На українському фінансовому ринку з’явився новий мобільний застосунок від АТ «Банк Альянс», який об’єднує в собі функціонал для фізичних та юридичних осіб і ФОП

Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу

Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що це справжня знахідка для фінансового комфорту тих, хто бажає вести особисті та бізнес-фінанси в одному застосунку. Вже на стадії запуску застосунок Alliance пропонує низку зручностей і вигідних пропозицій для всіх типів клієнтів. А наявність єдиного онлайн банкінгу для всіх усуває необхідність завантажувати декілька додатків, щоб контролювати всі свої фінанси.

Можливості для фізичних осіб

Головні вигоди для фізичних осіб, які одразу привертають увагу, — це кешбек, який стартує з рекордних 30%, і найдовший грейс-період на покупки до 92 днів при отриманні кредитного ліміту.

Застосунок Alliance пропонує почати з картки «Стартова», яку можна відкрити за три хвилини через Дію або відео-чат. Відкриття та обслуговування картки безкоштовні, а з її відкриттям автоматично активується програма кешбеку. Вона починається з 30% на покупки онлайн та офлайн протягом перших 30 днів або до накопичення 500 гривень. Після цього користувачі отримають постійний 1% кешбек на покупки.

Крім того, власники картки «Стартова» можуть отримати кредитний ліміт до 100 тисяч гривень із пільговим періодом до 92 днів для покупок і до 62 днів для зняття або переказу коштів. Додатково, через застосунок можна відкрити депозит у гривнях, доларах США та євро з можливістю його поповнення.

Для бізнесу

Юридичні особи та ФОП також можуть швидко та дистанційно відкрити бізнес-рахунок та отримати бізнес-картку через Дію або відео-чат. Перший рік обслуговування рахунку безкоштовний, як і перекази з рахунку ФОП на будь-які картки і рахунки, відкриті в Alliance bank. Застосунок Alliance також забезпечує швидкі та безкоштовні платежі до бюджету, автоперевірку отримувача платежу на ризик-фактори, повторні платежі у два кліки та отримання онлайн-квитанцій.

Зручність та функціонал

Застосунок Alliance має мінімалістичний та інтуїтивно зрозумілий дизайн, а всі необхідні функції доступні за кілька кліків. Користувачі можуть налаштовувати різні віджети карток, обираючи дизайни із запропонованої галереї, змінювати назви карток і перемикати режими «день» і «ніч» для комфортної роботи в будь-який час.

Доступність та оновлення

Застосунок Alliance доступний для завантаження в App Store та Play Market. Він регулярно анонсує оновлення та доповнюється новими функціями для ще більшої зручності користувачів.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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