500 українських підприємців отримають допомогу від Etsy

В Україні стартує проєкт з підтримки мікро, малого і середнього бізнесу «UA Global: Etsy Start», який допоможе підприємцям запустити або збільшити продажі на маркетплейсі товарів ручної роботи Etsy

У межах участі у «UA Global: Etsy Start» 500 українських підприємців будуть відібрані на конкурсній основі та пройдуть навчання зі створення онлайн-магазину на Etsy, а також отримають менторську підтримку з розвитку продажів та просування товарів на маркетплейсі. Окрім цього, учасники проєкту отримають стипендії на суму $1000 від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», сертифікати на $100 від Etsy для просування товарів на платформі, та промокоди від Укрпошти на логістичні послуги на загальну суму в $10 000, яка буде розподілена між учасниками, а також менторську підтримку з логістично-митних питань.

Проєкт спрямований на підтримку мікробізнесу з метою сприяння їхньому прискореному зростанню до малого та середнього бізнесу. Він охоплює як підприємців, які не мають досвіду роботи з експортом, так тих, котрі вже розпочали свій експортний шлях та прагнуть зростання, відкривши магазин на Etsy.

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«Мікро, малі та середні підприємства забезпечують стійкість української економіки, створюючи дві третини доданої вартості та 80% робочих місць. Одна із цілей Уряду — підтримка виходу бізнесу на нові ринки. Це також одна з цілей стратегії розвитку МСП на 2024-2027 роки, яку затвердив Уряд. Завдяки її реалізації планується збільшити кількість експортерів до понад 35 тисяч, а обсяг експорту сягне 60 мільярдів євро, з яких 35 мільярдів євро припадатиме на ЄС. Крім цього, стратегія передбачає роботу із платформами, зокрема такими як Etsy. Тож можливість для українського бізнесу стати частиною цієї платформи — підтримує не лише ці конкретні бізнеси, а економіку країни загалом. Я вдячна USAID за лідерство у цьому питанні й вклад у розвиток експорту. Це гарний приклад для інших наших партнерів про побудову сталого партнерства для розвитку малого і середнього бізнесу», — зазначила Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України.

Для участі в конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму до 1 жовтня 2024 року. Відібрані компанії буде оголошено 8 жовтня 2024 року.

«Ми в Etsy готові сприяти розширенню можливостей креативних підприємців у всьому світі, і ми маємо честь бути частиною ініціативи «Ukraine Global Etsy Start» разом з USAID. Ця програма відбувається у надзвичайно важливий момент для України, і ми раді підтримати 500 українських продавців, які починають або розширюють свій бізнес онлайн», — поділився Джеймс Оссман, генеральний менеджер з міжнародних операцій і віце-президент Marketplace Initiatives Etsy.

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За матеріалами: Міністерство економіки України.