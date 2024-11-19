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У Києві відбудеться конференція для бізнесу «Навігатори Інновацій»

19.11.2024 12:50
Дарія Шуть
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28 листопада Juscutum у партнерстві з Devlight проведуть конференцію «Навігатори інновацій: Системні інновації як шлях до успіху», що присвячена ефективному впровадженню інновацій у бізнес

У Києві відбудеться конференція для бізнесу «Навігатори Інновацій»

Фото: navihatory.com

Під час заходу «Навігатори Інновацій» 2.0 топові спікери представлять своє бачення майбутнього, в якому цифрові зміни, сміливі ідеї та інноваційні рішення об’єднуються для досягнення проривних бізнес-результатів.

У фокусі будуть важливі питання щодо новітніх технологій і продуктів, які нададуть учасникам можливість глибоко проаналізувати помилки під час впровадження інновацій.

Перший івент «Навігаторів інновацій» став основою для формування потужного ком’юніті інноваторів, де кожен учасник отримав можливість обмінятися ідеями та досвідом. Друга подія покликана розширити цю спільноту та залучити ще більше адептів інновацій, готових змінювати правила гри в бізнесі.

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Цього разу експерти обговорять:

  • Як працювати з помилками і впроваджувати системні інновації.
  • Як трансформувати компанії та бренди за допомогою інноваційних рішень.
  • Як інтегрувати новітні технології у традиційні сфери бізнесу.

Серед спікерів:

  • Ірина Біляєва, партнерка та CEO Juscutum.
  • Ігор Полич, CEO Devlight.
  • Костянтин Яковлєв, директор з електронної комерції «Аврори».
  • Максим Іллюхін, стратегічний директор і партнер у студії twid, співкерівник проекту «Мрія».
  • Владислав Жиліховський, head of Customer Experience Department Dnipro-M.
  • Інна Тютюн, директорка IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.
  • Євген Бойко, Head of digital experience and e-commerce МХП.
  • Ярослав Назар, керівник розвитку програми лояльності Fishka.
  • Кирило Бондар, партнер та CFO в UDP Renewables та UNIT.City.
  • Юлія Федосюк, CEO UAPAY.
  • Олександр Драгін, СІО Sense Bank.
  • Богдан Круглик, директор компанії FRENDT.

Дата: 28 листопада

Час: 15:30-19:30

Локація: Київ

Детальна програма та квитки доступні за посиланням. Ця конференція — чудова можливість для тих, хто хоче долучитись до спільноти інноваторів та знайти нові шляхи розвитку бізнесу.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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