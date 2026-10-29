В Україні хочуть залучати іноземців на дефіцитні професії: як працюватиме механізм

В Україні планують щороку визначати професії, для яких бракує працівників, і створити окрему процедуру підтвердження кваліфікації іноземців та осіб без громадянства

Проєкт відповідної постанови оприлюднило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ перебуває на громадському обговоренні, тому правила ще можуть змінитися.

Як визначатимуть дефіцитні професії

До 1 жовтня роботодавці та їхні об’єднання подаватимуть інформацію про потребу в кадрах. Органи влади надаватимуть прогнози, а регіональні центри зайнятості — дані про місцеві ринки праці.

Державний центр зайнятості аналізуватиме інформацію та до 31 грудня формуватиме перелік дефіцитних професій із вимогами до кваліфікації. Його публікуватимуть на сайті служби. Які спеціальності потраплять до першого переліку, поки невідомо.

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Що вимагатимуть від іноземців

Скористатися процедурою зможуть іноземці та особи без громадянства, професія яких буде у щорічному переліку. Вони мають підтвердити освіту, професійний досвід і намір працювати в Україні — наприклад, трудовим договором або пропозицією роботодавця.

Заяву можна буде подати особисто, поштою, електронною поштою або через систему «Обрій» на порталі чи в застосунку Дія. Освіту перевірятиме МОН, компетентності ІТ-фахівців — Мінцифри, а СБУ оцінюватиме ризики для національної безпеки.

Після отримання повного пакета документів Державний центр зайнятості матиме 20 календарних днів на перевірку. У разі позитивного рішення Мінекономіки протягом наступних 10 днів видаватиме документ про підтримку заяви щодо дозволу на імміграцію.

Експеримент планують проводити протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його завершення, але не довше двох років.

Редакція PSM звертає увагу, що підтвердження кваліфікації не надаватиме автоматичного права на імміграцію. Це лише один з етапів отримання відповідного дозволу, а сам документ наразі є проєктом.

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