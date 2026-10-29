Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

В Україні хочуть залучати іноземців на дефіцитні професії: як працюватиме механізм

29.10.2026 18:40
Микола Деркач

В Україні планують щороку визначати професії, для яких бракує працівників, і створити окрему процедуру підтвердження кваліфікації іноземців та осіб без громадянства

В Україні хочуть залучати іноземців на дефіцитні професії: як працюватиме механізм

Фото: chatgpt.com

Проєкт відповідної постанови оприлюднило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ перебуває на громадському обговоренні, тому правила ще можуть змінитися.

Як визначатимуть дефіцитні професії

До 1 жовтня роботодавці та їхні об’єднання подаватимуть інформацію про потребу в кадрах. Органи влади надаватимуть прогнози, а регіональні центри зайнятості — дані про місцеві ринки праці.

Державний центр зайнятості аналізуватиме інформацію та до 31 грудня формуватиме перелік дефіцитних професій із вимогами до кваліфікації. Його публікуватимуть на сайті служби. Які спеціальності потраплять до першого переліку, поки невідомо.

Читайте також: Озвучено 5 трендів ринку праці 2026

Що вимагатимуть від іноземців

Скористатися процедурою зможуть іноземці та особи без громадянства, професія яких буде у щорічному переліку. Вони мають підтвердити освіту, професійний досвід і намір працювати в Україні — наприклад, трудовим договором або пропозицією роботодавця.

Заяву можна буде подати особисто, поштою, електронною поштою або через систему «Обрій» на порталі чи в застосунку Дія. Освіту перевірятиме МОН, компетентності ІТ-фахівців — Мінцифри, а СБУ оцінюватиме ризики для національної безпеки.

Після отримання повного пакета документів Державний центр зайнятості матиме 20 календарних днів на перевірку. У разі позитивного рішення Мінекономіки протягом наступних 10 днів видаватиме документ про підтримку заяви щодо дозволу на імміграцію.

Експеримент планують проводити протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його завершення, але не довше двох років.

Редакція PSM звертає увагу, що підтвердження кваліфікації не надаватиме автоматичного права на імміграцію. Це лише один з етапів отримання відповідного дозволу, а сам документ наразі є проєктом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки в Україні безробітних: названо ключові проблеми ринку праці

Мінекономіки презентувало нову цифрову екосистему «Обрій»

Що відбувається з економікою України — звіт НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Робота, навчання та гранти: яку допомогу можуть отримати ветерани 29.10.2026

Робота, навчання та гранти: яку допомогу можуть отримати ветерани
Власники нерухомості поповнили місцеві бюджети на мільярди: де сплатили найбільше 28.10.2026

Власники нерухомості поповнили місцеві бюджети на мільярди: де сплатили найбільше
Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів 21.10.2026

Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів
Україна стала лідером регіону за кількістю стартапів у Y Combinator 21.10.2026

Україна стала лідером регіону за кількістю стартапів у Y Combinator
Visa тестує оплату бізнес-рахунків ШІ-агентами 21.10.2026

Visa тестує оплату бізнес-рахунків ШІ-агентами
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

Вибір редакції
Всі
Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

Останні новини
29.10.2026  23:26

З Binance вивели близько $2,77 млрд: що відомо про можливий злам

 29.10.2026  19:20

Microsoft б’є рекорди за доходами: скільки заробила компанія

 29.10.2026  18:40

В Україні хочуть залучати іноземців на дефіцитні професії: як працюватиме механізм

 29.10.2026  17:20

У єОселі підвищили вартість житла: нові ліміти за регіонами

 29.10.2026  16:40

Вчені знайшли спосіб зменшити енергоспоживання ШІ-чипів

 29.10.2026  14:40

Apple представила новий MacBook: деталі

 29.10.2026  14:00

Магнітна буря може коштувати $1,8 млрд на день: вчені оцінили загрозу

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image