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Скільки в Україні безробітних: названо ключові проблеми ринку праці

25.08.2026 20:00
Микола Деркач

Рівень безробіття в Україні у липні 2026 року становив 11,3% (приблизно це дорівнює 1,5-1,7 млн осіб), водночас кожен шостий українець змушений економити навіть на продуктах харчування. На цьому тлі на ринку залишається значна кількість вакансій, однак попит роботодавців і пропозиція працівників усе ще суттєво не збігаються

Скільки в Україні безробітних: названо ключові проблеми ринку праці

Фото: chatgpt.com

Про ситуацію на ринку праці розповів народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними Центру економічної стратегії, який посилається на оцінки Info Sapiens, у липні рівень безробіття скоротився до 11,3%. Водночас 16,6% опитаних повідомили, що змушені скорочувати витрати на харчування. У ЦЕС також зазначають, що на одну нову вакансію в середньому припадає близько 2,5 нового резюме.

При цьому роботодавці продовжують активно шукати працівників. За сім місяців 2026 року вони подали до Державної служби зайнятості 273 тис. вакансій, а за сприяння служби роботу отримали понад 181 тис. людей. Середня тривалість укомплектування вакансії становила 17 днів без урахування часу на професійне навчання.

Найбільше робочих місць пропонували у сфері торгівлі та послуг — 51,6 тис. Серед конкретних професій найбільший попит був на водіїв — понад 12 тис. вакансій, а також на продавців продовольчих товарів — більш як 11 тис.

На думку Гетманцева, сама наявність вакансій не вирішує проблеми, адже важливим залишається рівень доходів працівників. Він назвав три напрями, які потребують системних змін.

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Перший — підготовка фахівців відповідно до реальних потреб економіки. За його словами, уряд уже зробив перший крок, запустивши експериментальний проєкт із прогнозування потреб ринку праці на 10 років і нового формування державного замовлення.

Другий напрям — оновлення трудового законодавства, яке, на переконання депутата, має відповідати сучасній структурі зайнятості. Третій — детінізація ринку праці та збільшення частки офіційного працевлаштування, адже зарплати «в конвертах» означають для працівників менший страховий стаж, слабший соціальний захист та нижчі майбутні пенсії.

Гетманцев також вкотре виступив за підвищення мінімальної зарплати, пенсій та інших соціальних стандартів, наголосивши, що зайнятість має забезпечувати людині можливість покривати базові потреби.

Редакція PSM звертає увагу, що показник безробіття у 11,3% є оцінкою Info Sapiens, а не офіційною статистикою Держстату. Після початку повномасштабного вторгнення Держстат припинив публікувати відповідні дані, тому реальний масштаб безробіття оцінюють за альтернативними дослідженнями. При цьому скорочення показника не обов’язково означає зникнення проблем на ринку праці: в Україні одночасно зберігаються дефіцит кадрів у низці сфер, регіональні дисбаланси та високий рівень фінансової вразливості домогосподарств.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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