Голова НБУ Андрій Пишний йде у відставку — ЗМІ

Голова Національного банку України Андрій Пишний, за даними ЗМІ, написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Офіційного підтвердження від самого Пишного або НБУ станом на момент публікації немає

За інформацією Delo.ua, Андрій Пишний написав заяву про відставку після проведення слідчих дій НАБУ та САП. Видання посилається на співрозмовника на банківському ринку.

За словами джерела, під час обшуку у голови НБУ вилучили два особисті мобільні телефони. Заяву про звільнення нібито подано за власним бажанням через стан здоров’я.

Співрозмовник видання також стверджує, що питання відставки Пишного обговорювалося раніше — після його повернення зі щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку. Водночас на той момент, за даними джерела, він відмовився залишати посаду.

Офіційно Андрій Пишний наразі не повідомляв про подання заяви. На сайті Національного банку також немає відповідного повідомлення.

21 жовтня стало відомо про слідчі дії НАБУ та САП у Національному банку. Зокрема, ЗМІ повідомляли про обшуки в кабінеті голови НБУ.

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На тлі цього UA.News із посиланням на власні джерела повідомило, що директорка Департаменту ліцензування НБУ Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків та виїхала з України. За даними видання, Софіна нібито фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним Сенс Банком. Водночас офіційного підтвердження її звільнення, виїзду за кордон або процесуального статусу наразі немає.

Андрій Пишний очолює Національний банк України з 7 жовтня 2022 року. У разі його відставки процедура звільнення не завершується самою заявою: питання звільнення голови НБУ розглядає Верховна Рада за поданням Президента України.

За даними Delo.ua, серед можливих кандидатів на посаду голови НБУ називають першого заступника Сергія Ніколайчука, міністра фінансів Сергія Марченка та члена Ради НБУ Василя Горбаля. Водночас офіційно ці кандидатури не оголошувалися.

Редакція PSM звертає увагу, що на момент підготовки матеріалу інформація про заяву Андрія Пишного на відставку, а також звільнення та виїзд Дар’ї Софіної базується на повідомленнях ЗМІ з посиланням на неназвані джерела. Офіційного підтвердження цих даних від Національного банку, самого Пишного або інших уповноважених органів поки немає.

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