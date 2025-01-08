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Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд

08.01.2025 11:00
Ольга Деркач
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Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43,787 млрд

Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд

Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд Фото: freepik.com

У грудні 2024 року вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Грудень встановив новий історичний рекорд, перевершивши попереднє досягнення березня 2024 року ($43,767 млрд), хоча й лише незначно.

Загалом динаміку резервів у грудні 2024 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9,461 млрд. З цієї суми:

  • $4,411 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $3,935 млрд — від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;
  • $1,088 млрд — від МВФ;
  • $25,9 млн — від інших кредиторів.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $132,6 млн, з яких:

  • $75,2 млн — борг перед Світовим банком;
  • $4,5 млн — борг перед ЄБРР;
  • $52,9 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,0 млн.

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По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $5,308 млрд та викупив до резервів $0,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $5,308 млрд, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом.

Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов’язане насамперед із традиційним сезонним чинником — активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $92,4 млн. Загалом упродовж 2024 року міжнародні резерви України збільшилися на 8%.

Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку – відповідно до балансових даних близько $42 млрд. Крім того, у 2024 році країна отримала понад $3,5 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

«Зростання обсягу міжнародних резервів в умовах повномасштабної війни стало можливим насамперед завдяки потужній підтримці наших міжнародних партнерів. Це не даність, а результат політичної волі, активної дипломатії, спільних зусиль української влади, зокрема Національного банку. У 2025 році Україна розраховує отримати близько $38 млрд від міжнародних партнерів. Отже, спроможність НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати стійкість валютного ринку залишиться високою», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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