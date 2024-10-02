Нацбанк анулював ліцензію небанківській фінустанові

Національний банк України анулював (НБУ) ліцензію однієї небанківської фінансової установи на надання фінансових послуг та виключив її з Державного реєстру фінансових установ

Окрім цього, для восьми інших установ змінено обсяг ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній. Також один страховик розпочав добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

На підставі власної заяви ТОВ «ФК «24/7» (ЄДРПОУ 43844889) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит. Також ТОВ «ФК «24/7» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії таким установам:

ТОВ «Діамант+» (ЄДРПОУ 43909406) — виключення з ліцензії фінансової послуги фінансовий лізинг;

ТОВ «Сімпл Мані» (ЄДРПОУ 40117839) — виключення послуги факторинг;

ТОВ «Чєз Інвест» (ЄДРПОУ 43225839), ТОВ «ФК «Гуру» (ЄДРПОУ 43550635), ТОВ «Сент Про» (ЄДРПОУ 43580771), ТОВ «С-Фінанс» (ЄДРПОУ 42485136) — виключення з ліцензій таких послуг, як факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Марин-Фінанс» (ЄДРПОУ 43231894) — виключення таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Бредекс Фінанс» (ЄДРПОУ 32428312) — виключення таких фінансових послуг, як факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Діамант+» матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит і факторинг. ТОВ «Сімпл Мані», ТОВ «Чєз Інвест», ТОВ «ФК «Гуру», ТОВ «Сент Про», ТОВ «С-Фінанс», ТОВ «ФК «Бредекс Фінанс» матимуть право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит. ТОВ «ФК «Марин-Фінанс» матиме право надавати фінансову послугу – факторинг.

Національний банк надав дозвіл товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Інтех» (ЄДРПОУ 30990299) на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу товариства з ринку.

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За матеріалами: НБУ.