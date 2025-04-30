НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії двом фінансовим компаніям

Нацбанк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку «Довіра» (ЄДРПОУ 26256518) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 квітня 2025 року.

Кредитна спілка «Довіра» мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів Кредитної спілки «Довіра» станом на 1 березня 2025 року становив 553,51 тис. грн (0,04 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 190,61 тис. грн (0,02 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Цікаве по темі: НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв

Крім того, НБУ застосував до ТОВ «Диметра Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Національний банк України ухвалив рішення через систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Воно базується на нормах законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», а також положеннях про застосування заходів впливу.

Підставою стало те, що установа не подала звітність з питань ПВК/ФТ у визначені строки, що порушує Правила № 140, затверджені НБУ. Окрім цього, за останні два роки до установи вже двічі застосовувалися санкції — штрафи на 51 000 грн та 1 700 грн за аналогічні порушення.

Нагадаємо, що НБУ затвердив нові правила для учасників платіжного ринку. Йдеться про впровадження Правил опису схем виконання платіжних операцій — офіційного документа, що регулює, як учасники ринку мають описувати процеси здійснення платежів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився рівень інфляції в Україні — звіт НБУ

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

НБУ змінив перелік бенчмарк-ОВДП для банків