НБУ презентував пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження

Нацбанк України 19 червня 2025 року ввів у обіг дві пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х – на початку 30-х років XX століття дали потужний імпульс для розвитку української культури, проте були нещадно репресовані тоталітарним радянським режимом.

Презентував монети Голова Національного банку України Андрій Пишний. Участь у заході також взяла творча група художнього фільму «Будинок «Слово». Нескінчений роман», зокрема режисер Тарас Томенко та продюсер Олег Щербина.

«Ми вшановуємо пам’ять про митців Розстріляного відродження, щоб повертати сучасності знання про визначних українців. Їхні ідеї яскраво спалахували у словах, у стилі, в новаторстві. Вони хотіли, щоб Україна заговорила на повний голос. І це не просто імена. Це – совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком», — зазначив Андрій Пишний.

За його словами, символічно, що сьогодні саме через мистецтво – через пам’ятні монети – ми знову говоримо про правду, про наших культурних героїв, про минуле нашої країни, про те, про що колись забороняли навіть думати.

«Бо правда не забувається. Навіть якщо її нищити, закопувати в лісах Сандармоху чи гноїти у стінах Луб’янки. Наші пам’ятні монети – це частина цієї правди і колективної пам’яті. Це документ, свідчення та опір забуттю», – додав Голова Національного банку.

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Презентація монет відбулася у межах ІХ Щорічної дослідницької конференції «Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації», яку щорічно спільно проводять центробанки Польщі та України. Учасниками конференції є топпредставники центральних банків світу, міжнародних фінансових установ і провідних університетів.

Про дизайн монет

Пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, тираж кожної до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монет – рифлений. Обидві монети оздоблені кольоровим друком.

Аверс обох монет – однаковий. На ньому розміщено стилізований напис СЛОВО – назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці – образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера «О», з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.

На реверсі монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового. Символічна композиція передає глибокий зміст: обличчя письменника ніби ув’язнене серед кам’яних плит неправильної форми, що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам’ять про митця. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИКОЛА / ФІТІЛЬОВ – справжнє ім’я митця, викарбуване рельєфно, та МИКОЛА / ХВИЛЬОВИЙ – псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1893 / 1933.

На реверсі монети «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії, забуття, але не втрачений остаточно. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИХАЙЛО / ЯЛОВИЙ – справжнє ім’я митця, викарбуване рельєфно, та ЮЛІАН / ШПОЛ – псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1895 / 1937.

Автори монет: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Про реалізацію монет

Придбати пам’ятні монети «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 20 червня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

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