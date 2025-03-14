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НБУ відкликав ліцензії небанка та страховика

14.03.2025 11:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії небанківській фінансовій установі та страховика

НБУ відкликав ліцензії небанка та страховика

НБУ відкликав ліцензії небанка та страховика Фото: bank.gov.ua

Нацбанк на підставі власної заяви ТОВ «МФК «Аверс» (ЄДРПОУ 34819265) відкликав єдину наявну в нього ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Також відповідно до пункту 800 глави 75 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «МФК «Аверс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 березня 2025 року.

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Крім того, Національний банк ухвалив рішення про застосування до товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії «Альфа-Гарант» (ЄДРПОУ 32382598) заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії.

За результатами планової інспекційної перевірки ТДВ СК «Альфа-Гарант», здійсненої Національним банком у вересні – листопаді 2024 року, встановлено факт здійснення компанією ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, за такими ознаками:

  • два рази протягом одного календарного року формування технічних резервів у недостатньому розмірі – більше ніж на 10% від їх достатнього розміру, визначеного відповідно до законодавства України;
  • невідображення та викривлення в інформаційних системах страховика даних, які містяться в договорах та інших первинних документах і на підставі яких обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період.

Виявлення фактів здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників та/або інших кредиторів, є підставою для прийняття рішення про відкликання ліцензії.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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