НБУ випустив нову пам’ятну монету

Національний банк України 19 жовтня 2026 року ввів в обіг нову пам’ятну монету «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина». Вона присвячена видатному українському економісту, мислителю, громадському діячеві та меценату, який здобув міжнародне визнання. Монета має номінал 2 гривні, а її тираж обмежений 50 тисячами примірників

Новинка продовжує нумізматичну серію «Видатні особистості України».

Який вигляд має нова монета

Пам’ятну монету виготовлено з нейзильберу — сплаву міді, нікелю та цинку, який зовні нагадує срібло.

На реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, напис із його іменем та відомий вислів «БУЙНО МРІЙТЕ», який відображає життєву філософію економіста.

Аверс прикрашає букет із трьох рослин: калини, кленового листка та едельвейса. Вони символізують Україну, Канаду та Швейцарію — країни, які відіграли важливу роль у житті Гаврилишина.

За задумом авторів, композиція відображає міжнародний шлях українського мислителя та його внесок у розвиток світової економічної думки.

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Над дизайном працювали художник Юрко Гуцуляк та скульптори Володимир Атаманчук і Анатолій Демяненко.

Тираж монети становить до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Кому присвячена пам’ятна монета

Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року на Тернопільщині. Через вимушену еміграцію опинився за кордоном, де згодом побудував міжнародну кар’єру у сфері економіки та управління.

Він жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві та був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом перетворився на Всесвітній економічний форум.

Після проголошення незалежності України Гаврилишин активно долучився до розбудови держави. Він консультував українське керівництво щодо економічних реформ, розвитку системи державного управління та сучасної управлінської освіти.

Де придбати нову монету

Придбати монету «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Точну дату початку продажів та вартість монети регулятор поки не повідомив. Відповідна інформація з’явиться на офіційних сайтах продавців.

На думку редакції PSM, нова пам’ятна монета є не лише нумізматичним випуском, а й способом вшанувати українця, чиї ідеї та діяльність вплинули на розвиток міжнародної економічної думки й становлення незалежної України.

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Джерело: НБУ.