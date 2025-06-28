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НБУ випустив нову пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України»

28.06.2025 11:30
Ольга Деркач
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27 червня 2025 року Нацбанк України ввів у обіг пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України»

НБУ випустив нову пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України»

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Нова монета присвячена 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства, що забезпечує незалежний судовий контроль за діяльністю публічної влади та ефективний захист прав і свобод громадян. Ухвалення 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України стало поворотним моментом у формуванні демократичного правопорядку держави та започаткувало окрему галузь судочинства, покликану забезпечити справедливість у сфері публічно-правових відносин», — йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Презентували цю пам’ятну монету заступник Голови Національного банку Олексій Шабан та голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Михайло Смокович.

«Ми створили пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України» як символ визнання важливості адміністративної юстиції та на знак поваги до органів судової влади, правників і всіх, хто долучився до становлення та розвитку цієї знакової інституції. Два десятиліття тому наша держава зробила надзвичайно відповідальний крок на шляху до утвердження принципів демократії і запровадила окрему гілку адміністративної юстиції. Це стало новою сторінкою у відносинах між державою та її громадянами та зміцнило довіру нашого суспільства до європейських цінностей та принципу верховенства права», – сказав Олексій Шабан.

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«Випуск памʼятної монети з нагоди 20-річчя функціонування адміністративного судочинства України сприятиме збереженню історичної памʼяті важливого державотворчого періоду нашої держави, а також закарбуванню важливих подій в історії України та створенню символу, який залишиться для майбутніх поколінь українців. Це важливо, тому що адміністративне судочинство є однією із складових демократичної держави щодо захисту прав, свобод та інтересів особи», – наголосив Михайло Смокович.

Про дизайн монети

Пам’ятна монета «Адміністративне судочинство України» має номінал 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу, тираж – до 50 тис. штук (у сувенірному пакованні).

На аверсі монети вгорі півколом розміщено напис АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ, під яким зображено малий Державний Герб України. У центрі композиції – стилізоване зображення відкритої книги, що символізує знання, законність і Кодекс адміністративного судочинства України як базову засаду функціонування адміністративної юстиції. Зліва у лавровому вінку міститься напис 20 РОКІВ, який акцентує увагу на ювілейній даті.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено напис ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, що уособлює головний принцип діяльності органів публічної влади в демократичній правовій державі. Нижче зображено композицію з колоною – символом стійкості, непорушності й правопорядку, що завершується терезами справедливості. Канелюри колони зображено у вигляді стилізованого тризуба, в який інтегровано меч, як уособлення сили закону, правди й захисту. По колу монети на матовому тлі розміщено написи СПРАВЕДЛИВІСТЬ і НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ – фундаментальні принципи адміністративного судочинства. Написи розділені стилізованими декоративними елементами у формі кіл.

Дизайн монети виконала Олександра Кучинська.

Про реалізацію монети

Придбати пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 2 липня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

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