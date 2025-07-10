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НБУ застосував заходи впливу до 7 фінкомпаній

10.07.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України застосував заходи впливу до семи небанківських фінансових установ: до трьох — у вигляді відкликання ліцензій, до чотирьох — у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до 7 фінкомпаній

НБУ застосував заходи впливу до 7 фінкомпаній Фото: bank.gov.ua

До ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг» (ЄДРПОУ 42483814), ТОВ «Фінансова Компанія «Діджитал Фінанс» (ЄДРПОУ 44583263) та ТОВ «Компанія «Фін-Ранг» (ЄДРПОУ 42888239) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній.

Нагадаємо, що 19 травня 2025 року Національний банк застосував до цих фінкомпаній заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 9 червня 2025 року.

Підставою для прийняття рішення стало порушення компаніями вимог пункту 16 розділу ІІІ Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, а саме неподання до Національного банку інформації / документів / пояснень з питань діяльності на письмові вимоги Національного банку.

Крім того, до ТОВ «Кредіт Партнерс» (ЄДРПОУ 42422521), ТОВ «Просто Лізинг» (ЄДРПОУ 44030034), ПТ «Найкращий Ломбард» Богдан Ю.М. і Компанія» (ЄДРПОУ 36862747) та ТОВ «Схід Фінанс» (ЄДРПОУ 38421401) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 28 липня 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року. Вони набирають чинності з дня доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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