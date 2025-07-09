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НБУ застосував заходи впливу до пʼяти фінкомпаній

09.07.2025 18:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до пʼяти фінкомпаній

НБУ застосував заходи впливу до пʼяти фінкомпаній Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до:

  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікард», (Єдрпоу 42100015);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сато» (Єдрпоу 44222582);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мега» (Єдрпоу 44487554);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ю-Бейс» (Єдрпоу 42901825);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Атон-ХХІ» (Єдрпоу 37441008).

Заходи впливу застосовані за неподання ТОВ «ФК «Рікард», ТОВ «ФК «Сато», ТОВ «ФК «Мега», ТОВ «ФК «Ю-Бейс» та ТОВ «ЛК «Атон-ХХІ» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

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Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 4 серпня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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