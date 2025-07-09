НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів

До КС «Наші Люди» (ЄДРПОУ 25036171) та КС «Самопоміч» (ЄДРПОУ 25350037) застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.

Обмеження установлені в частині:

укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ у червні

До КС «Галичина» (ЄДРПОУ 25256976) застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.

Обмеження установлені в частині:

укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ затвердив порядок страхування у системі відкритого банкінгу

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП — НБУ

НБУ призначив нового директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту

Джерело: НБУ.