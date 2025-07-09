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НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

09.07.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок Фото: bank.gov.ua

До КС «Наші Люди» (ЄДРПОУ 25036171) та КС «Самопоміч» (ЄДРПОУ 25350037) застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.

Обмеження  установлені в частині:

  • укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

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До КС «Галичина» (ЄДРПОУ 25256976) застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.

Обмеження установлені в частині:

  • укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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