НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів
До КС «Наші Люди» (ЄДРПОУ 25036171) та КС «Самопоміч» (ЄДРПОУ 25350037) застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.
Обмеження установлені в частині:
- укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
- продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
- унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.
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До КС «Галичина» (ЄДРПОУ 25256976) застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок.
Обмеження установлені в частині:
- укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
- продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки;
- унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.
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Джерело: НБУ.