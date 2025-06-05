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НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

05.06.2025 10:10
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до таких установ:

  • товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Профіт» (ЄДРПОУ 43019891);
  • товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Астер-Фінанс» (ЄДРПОУ 40033382).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 30 червня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 02 червня 2025 року.

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Заходи впливу застосовані за порушення зазначеними небанківськими фінансовим установами вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

А саме: неподання ТОВ «ФК Профіт» на вимогу Національного банку інформації та документів, визначених у пункті 604 глави 53 розділу VІІІ Положення № 199, та неподання ТОВ «ФК «Астер-Фінанс» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення № 199.

Нагадаємо, що Національний банк України ухвалив рішення про включення ТОВ «Служба Стягнення Активів» до реєстру колекторських компаній. Лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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