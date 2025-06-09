НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням пруденційних нормативів

До кредитних спілок «Галицьке Кредитне Товариство» (ЄДРПОУ 38642006) та «Альянс» (ЄДРПОУ 26217027) Національним банком України застосовано захід впливу у вигляді тимчасового обмеження на надання окремих фінансових послуг. Обмеження діятиме до 31 грудня 2025 року та стосується послуги з надання коштів або банківських металів у кредит, яка надається на підставі стандартної ліцензії.

Зокрема, кредитним спілкам заборонено:

укладати нові кредитні договори, якщо в результаті цього загальний обсяг зобов’язань члена (чи групи пов’язаних членів) або іншої кредитної спілки перед спілкою перевищить 10% її регулятивного капіталу;

продовжувати строк дії чинних кредитних договорів, за якими вже перевищено поріг у 10% від регулятивного капіталу;

вносити зміни до існуючих договорів, якщо такі зміни призведуть до перевищення цього самого 10-відсоткового ліміту.

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Кредитну спілку «Сейфті Депозіт» (ЄДРПОУ 40434582) обмежено у наданні окремих фінансових послуг до 31 грудня 2025 року. Рішенням регулятора застосовано захід впливу, який передбачає заборону на:

укладення нових кредитних договорів, якщо внаслідок цього зобов’язання окремого члена, групи членів або іншої кредитної спілки перед «Сейфті Депозіт» перевищуватимуть 15% її регулятивного капіталу;

продовження строку чинних кредитних договорів за аналогічних умов — якщо сума зобов’язань уже перевищує зазначений поріг;

внесення змін до чинних кредитних договорів, що призведуть до перевищення 15% регулятивного капіталу.

Обмеження стосується послуг з надання коштів та банківських металів у кредит і застосовується в межах стандартної ліцензії кредитної спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 09 червня 2025 року.

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Джерело: НБУ.