Як працюватимуть СЕП та банки у період новорічних свят

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2024 року та на початку 2025 року

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що у цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи.

Водночас Нацбанк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.

У зв’язку з цим:

30 грудня 2024 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та НБУ під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ «Укрексімбанк» проводяться до 13:00. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком в національній валюті проводяться до 16:00.

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

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Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2024 року № 154 «Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року».

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